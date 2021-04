Ivan Bernardi Busca Solução Para Melhorar Segurança em Viaduto

O vereador Ivan Bernardi (PRTB) apresentou indicações onde solicita melhorias de segurança em viaduto próximo a escola COC.

O parlamentar requer em uma de suas proposituras o alargamento da calçada localizada no viaduto localizado a Rua São Francisco, “pois os moradores que ali residem veem a necessidade de uma calçada mais larga para melhor segurança e locomoção”, explica Ivan.

Em sua outra propositura, Ivan indica ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) a possibilidade de instalação de corrimões no mesmo viaduto, também com alegações de moradores que solicitam maior segurança para transitar pelo local.

As proposituras foram aprovadas por unanimidade e encaminhadas ao Executivo.

