IPRS divulga estudo e Catanduva está entre cidades com melhor qualidade de vida

A 10ª edição do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) mostrou que Catanduva é destaque na qualidade de vida. A Cidade Feitiço foi classificada como “dinâmica” nos critérios do estudo e aparece ao lado de 112 municípios paulistas. O levantamento foi divulgado na Assembleia Legislativa, na semana passada. O indicador calculou o desenvolvimento humano das 645 cidades do Estado de São Paulo e é elaborado pela Fundação Seade, em parceria com o Instituto do Legislativo Paulista (ILP) e a Assembleia Legislativa.

O indicador analisou três linhas que fazem parte da composição do Índice Paulista de Responsabilidade Social: riqueza, escolaridade e longevidade.

Com Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 50 mil, Catanduva conquistou 40 pontos em riquezas. A longevidade também teve destaque e garantiu 76 pontos ao município. Na educação, a proficiência adequada e avançada em língua portuguesa e matemática no 5º ano de 65% garantiram 67 pontos no quesito escolaridade.

Com o resultado, Catanduva aparece em 103º lugar no ranking estadual. Quando analisados apenas os municípios “dinâmicos”, sobe para a 59ª posição. “Temos fortalecido as nossas ações para alcançarmos resultados que reflitam na qualidade de vida das pessoas. Seja na educação, geração de emprego e em opções de lazer para os idosos. Lutamos por melhorias, para que nossa cidade cresça da melhor forma”, destaca a prefeita Marta do Espírito Santo Lopes.

“Trabalhamos intensamente para que haja cada vez mais oportunidades em nosso município. Agregamos valor aos nossos produtos e serviços gerando mais renda e, consequentemente, bem-estar social. É esse o nosso objetivo”, reforça o secretário de Desenvolvimento Fábio Rinaldi Manzano.

IPRS

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) é um importante parâmetro, utilizado para mensurar o grau de desenvolvimento humano dos municípios paulistas e, como consequência, auxilia na orientação das políticas municipais. O estudo é realizado desde 2000, com resultados divulgados a cada dois anos.

Ariane Pio

DaReportagem Local