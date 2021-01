IPMC Retoma Restituições de Contribuições Sobre Horas-Extras

O Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) retomou as devoluções de valores descontados em contribuição para aposentadoria sobre horas-extras aos servidores municipais. Desta vez, será possível restituir valores referentes ao período de outubro de 2015 até outubro de 2019.

Ao todo, 600 funcionários públicos municipais têm direito à restituição. A devolução é facultativa. Quem decidir por obter pela restituição, não terá os valores incorporados na aposentadoria. Do contrário, haverá a incorporação em momento oportuno.

Conforme o cronograma do IPMC, as devoluções serão feitas de forma facultativa e apenas para os servidores que assim desejarem. A restituição não tem impacto financeiro ou atuarial nas contas do IPMC. Isso porque os valores devolvidos deixarão de integrar a base de cálculo de qualquer benefício a ser concedido pelo Instituto de Previdência. Por outro lado, as contribuições patronais correspondentes deverão ficar no caixa do IPMC, o que irá diminuir o déficit atuarial da Autarquia.

Os valores deste período mencionado estavam em análise do Jurídico da Prefeitura. Em dezembro, o IPMC passou a devolver os valores descontados em contribuição previdenciária de novembro de 2019 em diante, quando foi aprovada a Reforma da Previdência que em uma das alterações aplicadas determina que vantagens decorrentes de cargo em comissão ou como horas extras e aulas eventuais não podem integrar o benefício da aposentadoria, portanto, não se pode mais cobrar contribuição destas verbas.

Porém, mesmo que a Reforma tenha entrado em vigor no 11º mês de 2019, essas contribuições foram descontadas dos servidores.

Uma lei municipal foi criada também para devolução dos anos anteriores.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, a atual administração participou ativamente das discussões envolvendo essa questão. Uma das reuniões foi realizada no gabinete do Prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, junto ao diretor do IPMC Edson Andrella e o Presidente do Simcat, Roberto José de Souza. Na ocasiões, foram apresentadas as formalidades. Posteriormente, o processo foi avaliado juridicamente e obteve pareceres favoráveis ao seu encaminhamento.

“IPMC irá colocar as contribuições sobre horas extras vertidas a esta autarquia, no período de outubro de 2015 até outubro de 2019, à disposição dos interessados, a partir do dia 17 de fevereiro de 2021. Os cálculos serão disponibilizados a partir do 10/02/2021 e os interessados poderão ter conhecimento prévio, bastando solicitar através de nosso Whatsapp (17) 99652-1152 ou pelo e-mail: catanduvaipmc@gmail.com (colocar o nome completo e no assunto: cálculo de restituição). Tendo em vista os cuidados relativos à prevenção à Covid-19 e que são cerca de 600 servidores com direito à restituição, os atendimentos serão limitados a 20 servidores por hora e mediante agendamento, que pode ser feito através de nossos telefones: 3523-7583, 3524-4541 ou 3521-6639. O IPMC tem uma equipe de apenas 4 servidores para fazer os atendimentos, de forma que contamos com a colaboração, paciência e pontualidade de todos para que possamos realizar um bom atendimento e com segurança. No dia e hora agendados os segurados devem comparecer à sede do IPMC, Rua Sergipe nº 796, munidos de documento de identidade com foto e dados de conta bancária”, informa o IPMC em comunicado.

Karla Konda

Editora Chefe