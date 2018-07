IPMC Recebe Propostas de Licitação de Mais de R$ 60 Milhões na Terça-Feira

O Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) realizará na terça-feira, dia 10, às 9 horas, a abertura dos envelopes da licitação para contratar o novo plano de saúde dos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas. O contrato pode chegar a R$ 60 milhões em cinco anos.

Em entrevista ao Jornal O Regional, o diretor superintendente do IPMC, Edson Andrela, informou que a estimativa de custo mensal com o novo plano de saúde é de R$ 1 milhão.

“É uma contratação que por conta do valor tem que ser feita por concorrência pública e a abertura das propostas está marcada para terça-feira, dia 10, às 9 horas. Essa contratação está estimada em aproximadamente R$ 1 milhão por mês. O contrato inicial é de 12 meses que pode chegar a cinco anos com um valor de R$ 60 milhões”, informou o diretor superintendente.

Andrela explicou que a estimativa da licitação é de que os beneficiários do plano paguem aproximadamente o mesmo valor que é cobrado atualmente. “Estamos prevendo para o servidor o mesmo pagamento da licitação anterior, apenas com a correção da inflação que foi de 2,85% no período. O IPMC cuida de um plano de saúde que atualmente conta com 7.100 vidas, aproximadamente. É uma sessão pública. Se alguém tiver disponibilidade e interesse de acompanhar a sessão, está a disposição”, convida Andrela.

De acordo com o edital, beneficiários poderão escolher entre duas opções de planos, o coletivo e o individual. Os dois planos tem contempladas as consultas e 22 tipos de exames. A diferença consiste nas acomodações em caso de internação. O plano coletivo prevê que as internações ocorram em quarto com até dois leitos e sem direito a acompanhante enquanto que o individual, além de ter apenas um leito, possibilita a presença de acompanhante.

“Serão desclassificadas as propostas que indiquem períodos iniciais de carência para a prestação dos serviços ou limitações do número de consultas e atendimento de que trata o objeto deste certame, não se admitindo, igualmente, limite de idade para cadastramento de titulares e dependentes. Serão desclassificadas as propostas cujo valor global mensal com tributos atingir mais de R$ 1.046.981,48”, dispõe o edital.

Atualmente, a maioria dos beneficiários titulares do plano de saúde do IPMC tem idade a partir de 59 anos: São 704 mulheres e 592 homens. Já entre os agregados a maioria está na faixa etária dos 24 aos 28 anos.

Aproximadamente metade do custo mensal do plano é pago pela Prefeitura que direciona 7% da folha de pagamento dos ativos para essa finalidade.

Nathália Silva

Da Reportagem Local