IPMC Encerra Licitação Para Plano de Saúde dos Servidores Municipais

O Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) encerrou a licitação para o plano de saúde dos servidores e familiares. A partir de novembro, quem assume os serviços médicos é o São Domingo Saúde. Atualmente, o plano dos trabalhadores municipais e de autarquias é o Padre Albino.

As informações sobre o novo plano foram divulgadas ontem no Diário Oficial do Município.

De acordo com o IPMC, a operadora terá um contrato de 12 meses contando a partir do dia 1º de novembro até outubro de 2020.

Para os servidores, esposos e filhos, o valor a ser descontado no plano coletivo é de R$ 10, de até 18 anos a acima de 59 anos. No plano individual esses valores mudam para R$ 26 até R$ 105.

Aos “agregados” e servidores com custo integral do plano os valores variam de R$ 61,77 a R$ 516,56, dependendo se individual ou coletivo e a faixa etária.

“Ficam os segurados que pagam diferenças, possuem agregados ou pagam custo integral cientificados dos novos valores que entrarão em vigor em 1º de novembro 2019, com desconto na folha de pagamento de outubro. Caso queiram efetuar o cancelamento do plano, os segurados deverão devolver os cartões no IPMC até o dia 10 de outubro de 2019”, consta. O contrato não permite cadastramento de novos agregados. “Oportunamente será divulgado cronograma para troca dos cartões do plano. A única diferença de cobertura entre os planos A e B é na internação: Plano A – internação em apartamento com 2 leitos, sem direito a acompanhante. Plano B – internação em apartamento com direito a acompanhante. 4. Em todos os atendimentos realizados, inclusive no plantão do hospital, serão cobrados fatores para consultas, exames e procedimentos ambulatoriais”, cita ainda.

Para os valores dos fatores ficou fixado: Consultas da 1ª a 6ª, R$ 25, da 7ª a 12ª R$ 35, da 13ª em diante valor do fator é de R$ 70.

Em exames ambulatoriais até o sexto pedido será cobrado 10% do valor, do sétimo ao 12º, 20% e acima disso, 30%.

