IPMC Contrata Empresa de Novos Softwares Para Portal Transparência

O Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC) assinou contrato com a empresa RLZ Informática Ltda, de São José do Rio Preto, que ficará responsável pela instalação, manutenção e treinamento de softwares para atender as exigências da Lei de Transparência. O contrato tem prazo de 12 meses e valor de R$ 42.240,00.

O extrato do contrato, assinado pelo diretor superintendente, Edson Andrella, foi publicado na segunda-feira, no Diário Oficial do Município.

As propostas foram conhecidas em agosto deste ano.

De acordo com o edital, a implantação dos programas deverá ser no prazo máximo de 90 dias, contados da data da assinatura do contrato, já com as bases contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à legislação do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva, estando em pleno funcionamento para geração de arquivos e atendimento a todos os prazos de envio de documentos ao TCE/SP. Além disso, os dados que compõem as bases de informações atualmente existentes deverão ser convertidos para a nova

estrutura de dados. Simultaneamente à implantação dos programas, deverá ser feito o treinamento dos servidores de cada área, demonstrando a funcionalidade do programa, seus recursos e limitações.

Para o software de contabilidade e sistema Audesp, é necessário contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira. Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Lançamento ou documento equivalente definido pela entidade pública para a liquidação de receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos. Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou total. Permitir a incorporação patrimonial na emissão ou liquidação de empenhos, dentre outros.

Para o software de planejamento e orçamento – é preciso: “Permitir o lançamento por Fonte de Recurso e também da Receita por Fonte de Recurso. Também permitir a classificação por categoria econômica da receita e despesa da LOA por Fonte de Recurso e Código de Aplicação.

Permitir o cadastramento de vários quadriênios, possibilitando a flexibilidade de ser informado quais os anos que compõem o quadriênio ou informar o ano inicial e final do período.

Permitir elaborar o PPA utilizando informações do PPA anterior, consta além de outros itens.

Par o software de RH é necessário: “Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de pessoal ativo, inativo e pensionista, registrando a evolução histórica;

Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor (temporários e efetivos); Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso restrito por lotação, permitindo acesso exclusivo das informações por lotação de acesso, para descentralização das atividades; Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e valores de todos os pagamentos e descontos; Permitir o cadastramento de currículos de candidatos e funcionários; Permitir a criação e formatação de tabelas e campos para cadastro de informações cadastrais complementares, e que o sistema disponibilize de forma automática, telas de manutenção destas informações, com possibilidade de parametrizar layouts diversos, para emissão de relatórios e geração de arquivos; Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição e outros.

Karla Konda

Editora Chefe