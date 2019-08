IPMC Abre Eleição Para Membros dos Conselhos de Previdência e Fiscal

O Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) abriu edital de eleição para a composição dos Conselhos de Previdência e Fiscal. O edital foi publicado na última quarta-feira.

Os interessados em registrar candidatura terão até o dia 09 de setembro para fazer o pedido. Para concorrer a eleição é preciso ser inscrito no instituto no mínimo três anos; ser funcionário ativo ou inativo da prefeitura ou autarquias.

Os membros do conselho terão um mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição.

A Comissão Eleitoral, através de publicações na Imprensa Oficial do Município de Catanduva, divulgará a lista de inscritos, fixará prazo para impugnação, defesa, julgamento, recurso, homologação das candidaturas, número dos candidatos, data, horário e locais para a eleição e apuração dos votos.

O Conselho Municipal de Previdência – COMPREV será constituído de sete membros efetivos, com no mínimo três anos de contribuição junto ao Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva – IPMC.

Entre as atribuições dos conselheiros estão: Aprovar a Proposta Orçamentária anual bem como suas respectivas alterações, elaboradas pelo Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva – IPMC; Aprovar a contratação de instituição financeira especializada oficial que se encarregará da administração da Carteira de Investimentos do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva, Aprovar a contratação de terceiros e a celebração de Convênios para prestação de serviços assistenciais, quando integrados ao elenco de atividades a serem desenvolvidas pelo Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva – IPMC. Declarar a perda da qualidade de pensionista; Zelar pela verificação e acompanhamento dos casos de invalidez e outros auxílios; Elaborar e votar o Regimento Interno do Conselho; Propor ao executivo a instituição ou exclusão de benefícios; Aprovar as contas do Instituto, após análise do Conselho Fiscal; Determinar e acompanhar a realização da avaliação técnica e atuarial do Instituto, propondo as medidas necessárias para a implantação imediata das recomendações contidas no parecer técnico atuarial; Fiscalizar os atos de gerenciamento do Diretor Superintendente; Propor ao Prefeito a exoneração do Diretor Superintendente, quando este deixar de cumprir suas obrigações ou agir em desacordo com a Lei”, dentre outros.

Da Reportagem local