Inquérito Sobre Horários de Guardas Municipais é Arquivado

O arquivamento foi homologado pelo Conselho Superior no dia 20

O Ministério Público arquivou inquérito civil que apurava diferença entre horários de trabalho de guardas civis municipais que atuam na área administrativa para os demais que atuam no serviço de patrulhamento.

A representação partiu de um dos guardas municipais que argumentava que o horário de trabalho da GCM é diferente dos demais servidores públicos e que trabalham em escala de 12 por 24 e 12 por 48, mas quem faz o expediente administrativo seguiria o horário ordinário dos servidores, inclusive em pontos facultativos. O Conselho Superior do Ministério Público homologou no último dia 20 o arquivamento.

Na representação, o GCM argumentava que haveria tratamento desigual entre servidores do mesmo cargo e mesmo nível.

“Em pesquisa realizada na página oficial da Câmara de Catanduva, logrou-se acessar a Lei Complementar n. 87/1998, em http://sapl.catanduva.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/187_texto_integral, consta o horário de 40 horas semanais, mas não a forma como esse horário deve ser organizado. Solicitadas informações, a Prefeitura as prestou, esclarecendo a situação de cada um dos guardas municipais mencionados pelo representante, comprovando que todos cumprem as 40 horas semanais exigidas e que alguns estão deslocados para outras funções, que guardam consonância com as atividades da guarda municipal, por razões variadas, mas todas atendendo ao interesse público. Entretanto, pelas informações da Prefeitura, conclui-se que realmente alguns guardas estão deslocados para outras funções, mas todas da guarda municipal, por imperativo legal ou por força da situação pessoal de alguns, inexistindo no deslocamento para tais funções qualquer ofensa ao interesse público, pois são funções de guarda municipal ou da estrutura administrativa da Municipalidade, inexistindo prejuízo ao Município. A organização das quarenta horas semanais de cada guarda municipal foge à fiscalização do Judiciário e do Ministério Público, encontrando-se inserida dentro da discricionariedade administrativa”.

E complementa: “ Ou seja, o Chefe da Repartição é quem organizar o horário do servidor, o qual, por óbvio, deve cumpri-lo, mas da forma que for melhor para a repartição. Desse modo, não se vislumbra, após a informação da Prefeitura, qualquer improbidade, prejuízo ao serviço público ou ao erário, inexistindo razão para atuação do Ministério Público, promovendo-se, pois, o arquivamento deste feito”.

