Inquérito Sobre Ausência de Médico no CEM é Arquivado

AO inquérito instaurado depois de representação do Conselho Municipal de Saúde que apurava a ausência de médico no Centro de Especialidades médicas (CEM), no horário de expediente, foi arquivado. Na época, conselheiros foram fiscalizar a presença dos especialistas e constataram que um profissional não estava presente. A fiscalização foi realizada no ano passado, em setembro.

Na representação, os conselheiros informavam que um médico – servidor público estadual – não estava no CEM às 9h20, mas teria assinado o ponto como se estivesse ido ao trabalho que seria das 8h às 12.

A prefeitura respondeu questionamentos feitos pela promotoria. “Informação da Prefeitura que o médico atendeu pacientes no dia da diligência que constatou sua ausência no serviço público municipal, conforme lista enviada, sem informar se foi solicitado o afastamento ou apresentado atestado para justificar a ausência. O ex-Prefeito Afonso Macchione Neto, informou que não sabia das faltas dos médicos e que exigiu providências quando soube da situação. O Secretário de Saúde informou também que não sabia das ausências dos médicos e que estão sendo apuradas as faltas em processo administrativo. A Diretora do Departamento de Saúde informou que o profissional compareceu ao trabalho e atendeu quatro pacientes que estavam agendados no dia e que o profissional se aposentou em julho de 2019”, consta.

A promotoria afirma que decidiu pelo arquivamento pelas seguintes razões. “O Médico já se encontra aposentado. Além disso, no dia do atendimento, compareceu e atendeu aos pacientes previamente agendados, o que não ocasionou qualquer prejuízo ao erário ou ao serviço. Se o médico atendeu aos pacientes agendados e, mesmo com horário fixo pré-estabelecido, só estava obrigado aos atendimentos agendados, não houve qualquer prejuízo com sua ausência do consultório, pois já cumprira sua carga de atendimentos do dia. Desse modo, promove-se o arquivamento deste, submetendo a decisão ao crivo do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público”.

A fiscalização do Conselho de Saúde foi realizada em setembro do na passado. Na época, depois de constatar a ausência do profissional, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e registrou um boletim de ocorrência municipal a respeito. A reportagem de O Regional questionou a Prefeitura de Catanduva por meio da assessoria de comunicação. Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a situação. “A Secretaria Municipal de Saúde tomou ciência da ação empreendida pelos conselheiros de saúde e apoia integralmente a iniciativa”, afirmou em nota.

Ainda segundo a pasta, já existiam processos administrativos neste sentido. “O registro das irregularidades, feito com apoio da Guarda Civil Municipal, é essencial para embasar processos administrativos já existentes e fazer com que aqueles que assinaram o ponto e ausentaram-se do local de trabalho respondam por isso. Afinal, não há nada que permita que esses profissionais deixem de cumprir seus horários”.

“Enquanto secretário de Saúde e conselheiro ressalto que essa ação é legítima, correta e necessária, a fim de registrar efetivamente o comportamento dos funcionários para que possamos tomar providências”, enfatiza Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior. Segundo ele, além da fiscalização feita pela própria Secretaria de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde desempenha um importante papel de vigilância do setor”, disse o secretário na época. Pouco tempo depois, a prefeitura encaminhou projeto de lei que reduzia a jornada de trabalho dos médicos, de quatro para duas horas diárias. O projeto foi aprovado neste ano.

Karla Konda

Editora Chefe