Iniciadas em 2015, Obras da Rodoviária São Prorrogadas Até Março

Iniciadas em 2015, as obras no terminal rodoviário João Caparroz foram prorrogadas mais uma vez e agora com prazo de término em março deste ano. Este é o 13º prolongamento assinado entre Prefeitura e empresa. O aditamento contratual foi publicado no Diário Oficial do Município, na ultima sexta-feira. O último prazo apresentado pela empresa e prefeitura era 13 de janeiro.

Portanto, a Construtora Ribeiro & Vicentini Eireli – EPP tem mais 60 dias para concluir os trabalhos prestados na rodoviária.

A reportagem de O Regional esteve no local ontem pela manhã. E de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, o novo prazo foi dado para o término do piso, instalação de luminárias e forro, pintura e pequenos reparos.

Depois desta etapa concluída será a instalação de mobiliários. “O investimento na obra, atualmente, é de R$ 1.738.215,17, sem contar itens não previstos inicialmente, como o forro e o mobiliário, por exemplo”, afirmam representantes da secretaria.

Em novembro do ano passado, um outro aditamento já tinha sido realizado. Naquele caso específico, a prefeitura justificou trâmites do convênio com o governo do Estado.

“A obra do Terminal Rodoviário João Caparroz tem convênio com o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Sendo assim, existem trâmites que impactam no andamento dos serviços em razão de prestações de contas parciais”, informava.

Entre os motivos apontados para a demora na conclusão dos serviços estavam, na época, entraves que refletiram no andamento da obra. “A exemplo da necessidade de medida judicial para desocupação de alguns boxes, a execução da reforma com a rodoviária em funcionamento e a intervenção em pontos inicialmente não previstos – uma vez que toda reforma pode ter eventuais surpresas de adaptações e reconstruções inesperadas”, justificou.

Ainda por meio de nota, a Prefeitura dizia que nessa fase final, todo o empenho é para a conclusão da obra, para que possa definitivamente ser entregue para uso da população. “Neste sentido, face a ajustes burocráticos, houve a necessidade de se aditar mais uma vez o prazo. Aguardamos, no momento, a liberação da última parcela do convênio para pagamento da construtora contratada que, tão logo receba a medição, possa concluir os itens pendentes”, finalizou a secretaria, em novembro de 2018.

Karla Konda

Da Reportagem Local