Indicações de Melhorias ‘Viram’ Requerimentos na Câmara de Catanduva

Indicações – uma das maneiras dos vereadores encaminharem pedidos ao Poder Executivo para melhorias na cidade – tem sido substituídas por requerimentos, proposituras que visam questionar a administração sobre determinado tema e tem prazo de resposta.

Essa mudança no formato de apresentação de pedidos e questionamentos geram duas outras situações: um maior tempo de expediente nas sessões da Câmara, com leitura e aprovação dos textos parlamentares e acúmulo de respostas a serem encaminhadas pela administração ao Legislativo.

Em um levantamento realizado, de janeiro até agora, 126 requerimentos foram protocolados pelos vereadores. Nenhuma indicação foi feita ou pelo menos não consta no portal da Câmara.

Dentre eles, a maioria poderia ser classificada como indicação.

Numa breve pesquisa, o vereador Carlos Alexandre, o Gordo (PSDB), apresentou 50 requerimentos. Destes muitos tratam sobre limpeza e melhorias em campos de futebol, praças. Cinco são para recapeamento de ruas, quatro para trocas de lâmpadas, outros quatro para limpeza de terrenos, três para podas de árvores, construções de rotatória e um para concessão de bolsa atleta.

Mauricio Gouvea (PSDB) apresentou 35 requerimentos, todos que solicitam cópias de contratos firmados, licitações, estudos de obras.

Marquinhos Ferreira (PT) foi autor de 16 requerimentos. Dentre eles, oito poderiam ser indicações como dois pedidos de instalação de lombadas, dois de recapeamento asfáltico, roçagem de praça e instalação de ponto de ônibus, construção de galerias e instalação de placas.

Alan Marçal (PP), apresentou até o momento seis requerimentos, solicitando cópia do contrato da Prefeitura com a Auto Viação Suzano, sobre cumprimento da nova lei do Fundeb, questionando tarifas de água em Catanduva, questionando as ações de combate a dengue, dentre outros.

Ivânia Soldati (PR) apresentou três requerimentos e um deles poderia ser indicação. O pedido de instalação de redutor de velocidade. Nelson Tozo (PDT), dos três requerimentos de Tozo, um poderia ser indicação. O pedido de retirada de palmeiras imperiais.

Taise Braz (PT) acertou no formato de documento endereçado ao Executivo. Todos os requerimentos elaborados questionavam a administração de alguma forma.

O vereador Alexandre Martin, o Belle (Cidadania) fez dois requerimentos/ indicações. Um pedindo a construção de um sarjetão e outro à dedetização de cemitério.

Gleison Begalli (PDT) elaborou dois requerimentos. Um com pedido de votação de projetos em regime de urgência e outro que poderia ser indicação, no qual pede a construção de uma passarela e a liberação de mão dupla na avenida São Domingos, entre o viaduto até a rua 24 de fevereiro.

Luis Pereira também elaborou dois requerimentos, um sobre possibilidade de vaga em escola e outro sobre estudos para implantar um redutor de velocidade na rua Amazonas entre a Teresina e Manaus.

Ivan Bernardi (PRTB), César Patrick (PR) e Mauricio Ferreira ainda não apresentaram proposituras.

Karla Konda

Editora Chefe