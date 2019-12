Hospital Mahatma Gandhi Inaugura Novas Áreas Com Presença De Várias Autoridades

O Hospital Mahatma Gandhi reuniu autoridades, imprensa e convidados especiais para uma série de comemoração na manhã de ontem (06) para inauguração de novas áreas no hospital como restauração do Posto 1, conclusão do Posto 4, inauguração do Laboratório de Análises Clínicas e a inauguração da nova recepção.

As autoridades presentes que estiveram no evento foram Cidimar Porto, André Becker e Maurício Gouvea e a Deputada Beth Sahão.

A deputada estadual Beth Sahão contou que estar presente num evento de inauguração do Hospital Mahatma é de suma importância. “Para mim, é uma enorme satisfação participar da inauguração dessas obras, que garantirão um atendimento de qualidade à população. Vale destacar que como nossa cidade não conta com um CAPS-AD, o Mahatma Gandhi acaba sendo o único serviço de saúde para o qual as famílias podem recorrer para o tratamento de seus dependentes químicos. Nesse sentido, a melhora constante que vem sendo promovida na estrutura do hospital ajuda a suprir essa demanda. Por isso, tenho destinado emendas de meu mandato para a instituição. Neste ano, consegui a liberação de R$ 120 mil para a compra de uma ambulância para o hospital.”

Para o vereador Becker o hospital gera muitos empregos e beneficia a muitas pessoas. “Hoje o Hospital Mahatma Gandhi é uma importante instituição de saúde. São muitos empregos gerados e impostos recolhidos em nossa cidade. O hospital recebe muitos pacientes de Catanduva, região e do Estado, que acabam encontrando um atendimento de excelência e movimentam a economia local. As reformas realizadas na estrutura do prédio e a inauguração de laboratório próprio são muito importantes para ampliar a qualidade dos serviços. É importante valorizarmos nossas instituições e empresas. Fico feliz quando vejo nossa cidade crescendo e se desenvolvendo”.

“Galgamos hoje mais alguns degraus em nossa busca de um tratamento humanizado, com respeito à dignidade, através da humanização. Pois, para se proporcionar um tratamento humanizado, aliado aos mais sérios conceitos da psiquiatria, faz-se necessário uma perfeita estrutura que vai além dos conhecimentos e das boas vontades. É preciso sonho e realização, através investimento e retaguarda”, explica Marcelo Fernandes, vice-presidente do Hospital Mahatma Gandhi.

Está sendo inaugurada a restauração do Posto 1, destinado às mulheres internadas através do SUS, atendendo transtornos mentais e dependência química. O posto 4, o número de leitos aumentou de 12 para 31 leitos, ampliando o número de vagas para internações. A instituição também está inaugurando um laboratório próprio: o Laboratório de Análises Clínicas Mahatma Gandhi, dotado de completa infraestrutura, com equipamentos de última geração e colaboradores especializados, proporcionando resultados on-line a partir da senha entregue no ato do exame. Também foi inaugurada a nova recepção e sala de espera do Hospital, que atende aos pacientes de mais de 102 cidades tanto pelo SUS e todas as cidades do país, também atendem convênios e particulares.

“É praticamente impossível manter um Hospital como o Mahatma Gandhi somente com recursos do governo, doações, campanhas solidárias e verbas oficiais. Buscamos suprir esta defasagem oferecendo nosso trabalho. A maior parte dos recursos que entram nesta instituição é fruto do trabalho que realizamos nas gestões de saúde e, agora, com o Laboratório” explicou o presidente Dr. Luciano Lopes Pastor.

Ariane Pio

Da Reportagem Local