Hospital Mahatma Gandhi é Citado Em Depoimento na CPI da Covid

Ontem (16), o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel deu seu depoimento na CPI do Covid. Ele citou os nomes das Organizações Sociais envolvidas no esquema fraudulento, ainda de acordo com os investigadores estão envolvidas a IDAB, Lagos, além de Mahatma Gandhi e Nova Esperança.

Segundo Witzel lendo o relatório, disse que o senhor Edson Torres contou que essas OS faziam parte de um grupo que distribuíam o ‘Bendito’ do caixinha. Witzel pede aos senadores que façam a quebra de sigilo dessas empresas citadas por ele para saber onde foi o dinheiro, ele ainda diz gesticulando que para ele não foi nenhum centavo. “Eu quero saber pra onde foi o dinheiro, quem foi que financiou o meu impeachment, meu impeachment foi financiado por essas OS e alguém recebeu esse dinheiro”.

O ex-governador ressalta que a maior máfia do Rio de Janeiro é da Saúde, existe uma cautelar de número 35, sendo que esta cautelar investigou inúmeras Organizações Sociais e o nome do Hospital Mahatma Gandhi é citado por várias vezes no depoimento. “Disse o senhor Edson Torres que esse grupo pagava esse tipo de propina de 3% a 6%” finaliza Wilson Witzel.

Nota do Hospital Mahatma Gandhi “Com relação a inclusão da nossa instituição nas equivocadas citações proferidas pelo ex-governador do Rio na CPI da Covid-19, informamos que a Associação Mahatma Gandhi irá se manifestar de forma oficial somente caso venha a ser inquirida judicialmente.

Porém de antemão e em respeito à população que é atendida nas instituições em que fazemos a gestão de saúde nos cinco estados e 22 municípios brasileiros, sempre de forma ilibada, só podemos manifestar aqui nossa surpresa e repulsa ao tomarmos conhecimento da declaração caluniosa do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, envolvendo nossa Organização Social.

Só encontramos uma explicação pela sua declaração: criar uma inútil artimanha para nos envolver na CPI da covid já que o ex-governador nunca demonstrou satisfação com as instituições que não comungavam de seu esquema corrupto ao governar o Estado do Rio de Janeiro, como era o nosso caso. Nos seus últimos cinco minutos de holofotes, que marcam o sepultamento de sua fracassada carreira política, resolveu denunciar organizações sociais que podem ter participado ou não de esquema corrupto na saúde pública. É preciso atentar para o fato de que o ex-governador citou várias instituições e não só e unicamente a Associação Mahatma Gandhi.

Uma tentativa desastrosa de envolver quem não “beijou-lhe a mão”, misturando-nos com empresas e empresários que tem o seu nefasto perfil. Uma vingança inútil de quem não tem moral nem para delatar a si mesmo.

Concluímos deixando registrado que estamos à disposição da Justiça e da CPI da Covid, colaborando com todas as informações que forem necessárias.

Dr. Luciano Lopes Pastor

Presidente”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local