Hospitais de Campanha Serão Abertos e Catanduva Fica Fora da Lista

O Governador João Doria anunciou ontem (8) a implantação, entre 20 e 31 de março, de 11 hospitais de campanha em diferentes regiões do Estado. Com a expansão, o Estado de São Paulo passará a ter 15 hospitais de campanha. Catanduva ficou de fora da lista. O mais próximo é uma tratativa entre o governo do Estado e o Hospital de Base de São José do Rio Preto para abertura de mais leitos.

De acordo com o governo, no total serão abertos 140 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 140 de enfermaria nos serviços ambulatoriais que passarão por adequações para abrigar os pacientes com quadros graves provocados pelo novo coronavírus. Deste pacote, Barretos e Fernandópolis serão contempladas.

“Esse conjunto de medidas vai reforçar o sistema de saúde e garantir o atendimento a todos. São medidas necessárias enquanto não temos a quantidade de vacinas necessárias para imunizar todos os brasileiros”, disse o Governador João Doria.

A medida mobiliza nove AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), uma unidade da Rede Lucy Montoro e uma unidade hospitalar.

Em Catanduva funciona um AME, mas até o momento, não há informações de estudos para implantações de leito no ambulatório. “Na semana passada, tivemos o prazer de anunciar 500 leitos a mais no Estado de São Paulo, que serão implantados até o final de março. Estamos ampliando o número de hospitais de atendimento, frente à condição clínica grave que a pandemia se manifesta. Serão mais 280 leitos para atender essa crescente demanda”, explicou o Secretário da Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn.

O Secretário da Saúde lembrou que o Estado tem 8.427 pacientes internados em leitos de UTI. “A taxa de ocupação de leitos de UTI chega a 80%, e temos que lembrar que, no dia 22 de fevereiro, o Estado de São Paulo tinha 66% de taxa de ocupação. A Grande São Paulo está com 81,2% de taxa de ocupação, quando no dia 22, há duas semanas, tínhamos 68,8%”, destacou. Enquanto isso, Catanduva segue com as reuniões para que a microrregião se organize em busca de novos leitos.

Dados divulgados no boletim do coronavírus indicam que a cidade não tem mais vagas nem no Hospital Emílio Carlos, nem no São Domingos. Isso vale tanto para os leitos de enfermaria, quanto para os de UTI.

Karla Konda

Editora Chefe