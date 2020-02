Hospitais da FPA Recebem Verbas de Emendas de Carla Zambelli e Joice Hasselmann

Foi divulgado na manhã de ontem, 05 de Fevereiro, que os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, mantidos pela Fundação Padre Albino, receberam verbas para custeio de emendas apresentadas pelas deputadas federais Joice Hasselmann e Carla Zambelli, ambas do PSL. O “Emílio Carlos” recebeu R$ 300.000,00 da deputada Carla Zambelli e o “Padre Albino” R$ 200.000,00 da deputada Joice Hasselmann.

Os recursos serão destinados para aquisição de material de consumo, como medicamentos, materiais laboratoriais, de higiene e limpeza e descartáveis, além de prestação de serviços por terceiros para manutenções hidráulicas, elétricas, prediais, equipamentos e móveis em geral, contribuindo para a melhoria do atendimento, informou a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti.

“A verba minimizará as dificuldades com custeio de materiais e medicamentos de consumo e prestação de serviços, garantindo aos pacientes os insumos necessários para seu tratamento”, disse o diretor-presidente da diretoria executiva da Fundação, Reginaldo Lopes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local