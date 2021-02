Horário Estendido de Área Azul a Pacientes Crônicos é Proposto por Alan Marçal

O vereador Alan Figueiredo Marçal (PP) apresentou um projeto de lei 12/21 no qual o Executivo fica autorizado a estender o tempo de permanência na área azul de 2 horas para 5 horas aos pacientes que estiverem fazendo procedimentos de quimioterapia, hemodiálise, ou diálise, mediante a um único cartão de área azul.

O parlamentar destaca em seu projeto que o paciente deverá requerer uma credencial junto ao Poder Executivo, com documentos oficiais da unidade médica a qual faz tratamento contendo os dias e horários da realização dos procedimentos.

Alan Marçal enfatiza que são muitos os pacientes em tratamento e que vem enfrentando problemas de estacionamento nas imediações das unidades de saúde de Catanduva, principalmente no Hospital Padre Albino e São Domingos Saúde.

“Ocorre que a permanência demanda mais de 2 horas normalmente, ou seja, não há possibilidade de abandonar o atendimento médico, tão pouco interromper um tratamento como quimioterapia, hemodiálise ou diálise, para que se retire ou mude o veículo de lugar em atenção à rotatividade de vagas, objetivo primeiro da instituição de área azul, observando ainda que a maior parte desses pacientes são pessoas carentes”, explicou o vereador.

A propositura, já protocolada, está sendo analisada pelas comissões e vai a plenário.

