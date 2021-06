Hoje Tem Palestra Sobre Editais da Proac Para Artistas e Produtores Culturais

Acontece hoje (17), uma palestra para todos aqueles que são artistas produtores culturais e demais interessados em se inscrever projetos nos editais do Proac. A palestra se chama ‘como entender o Proac’, no evento haverá a leitura coletiva do edital, interpretação de termos técnicos, roteiro prático para elaboração de projetos culturais, estudo de projetos já aprovados no Proac, esclarecimento de dúvidas dos participantes.

O evento está programado para as 15h pelo Microsoft teams. Os interessados devem fazer reservada pelo whatzaap: 17 99734-5500. A palestra é apoiada pela Secretaria de Cultura de Catanduva. A palestra será feita pelo Wanderlei Bressan que é bacharel em relações públicas pós-graduado em gestão pública e direitos humanos na Educação e ex-secretário de Cultura e turismo de Taboão da Serra, assessor parlamentar também da deputado estadual Analice Fernandes do PSDB.

O que é Proac- Programa de Ação Cultural é uma legislação de incentivo à cultura do Estado de São Paulo criada em 2006 através da Lei nº 12.268/2006. Inicialmente conhecido pela sigla PAC, no ano seguinte passou a ser denominado de ProAC para não haver confusão com o Programa de Aceleração do Crescimento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local