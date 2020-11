Hoje é Dia de Escolher o Destino de Catanduva Nos Próximos 4 Anos

Eleições municipais: hoje é o dia de escolher o destino de Catanduva para os próximos quatro anos. Os mais de 87 mil eleitores vão definir aqueles que estarão no Executivo, prefeito ou prefeita e no Legislativo – os 13 vereadores. Desde 27 de setembro, os candidatos puderam apresentar suas propostas, falando com eleitores, em carreatas, eventos políticos e uso de redes sociais. Em outubro foi possível acompanhar os programas de rádio e tv dos postulantes ao cargo de prefeito e propagandas dos vereadores.

Ontem foi o último dia destinado à campanha política. Catanduva vai saber quem será entre os quatro candidatos, Beth Sahão, Padre Osvaldo, Ricardo Rebelato e Roberto Cacciari, quem comandará o Executivo a partir de 2021, por volta das 19h30 de hoje, conforme expectativa da Justiça Eleitoral.

O próximo prefeito terá nas mãos uma grande responsabilidade de buscar colocar nos trilhos vários setores, como saúde, educação, finanças públicas.

Vamos decidir quais nomes assumem uma cadeira na Câmara Municipal. São 13 no total. Para eleger o vereador é utilizado o quociente eleitoral.

O voto nominal se dá quando o eleitor escolhe um candidato para ocupar a vaga na Câmara, pressionando, na urna, os cinco dígitos do seu número e confirmando assim que aparecem nome e foto. Já o voto em legenda é aquele em que o eleitor não manifesta sua vontade por um candidato específico, mas por qualquer dos candidatos do partido escolhido. Nesse caso, digita apenas os dois algoritmos da sigla. Optando pelo voto no partido e não no candidato, seu voto é considerado válido, sendo contado da mesma forma que os votos nominais para o cálculo do quociente eleitoral.

O cálculo funciona assim: digamos que um município tem 10 cadeiras na Câmara de Vereadores e tenha tido um total de 50 mil votos válidos nessas eleições. O quociente eleitoral é, na prática, a divisão dos votos válidos pelo número de vagas. Assim o número seria de 5 mil votos. O quociente é o número mínimo de votos que um partido deve ter para eleger um vereador. Pela nova regra, cada candidato deve ter, pelo menos, 500 votos (10% dos 5 mil) para ter a chance de obter a vaga.

Depois disso, as vagas serão repartidas proporcionalmente à quantidade de votos que cada partido recebeu (seja por voto nominal ou de legenda). Dentro do partido, as cadeiras são distribuídas pela ordem do mais votado para o menos votado. Os partidos que não atingirem, na totalidade dos seus candidatos, o quociente não poderão ocupar nenhuma vaga.

Karla Konda

Editora Chefe