Havan Recebe Alvará de Construção e Obra Tem Prazo Para Finalizar Até Março

A Rede de Lojas Havan confirmou o recebimento do alvará para a construção do prédio, que ficará localizado na avenida Orlando Zancaner, em Catanduva. Videos foram postados nas redes sociais ontem com Luciano Hang – dono da empresa e o diretor de expansão Nilton Hang. “Com grande prazer, agradecemos a prefeitura por conseguirmos a emissão do alvará de construção. Aguardávamos a liberação do Cindacta, pelo local ser próximo ao aeroporto, e a liberação saiu na data de ontem (quarta), a prefeitura então nos entregou o alvará de construção. Muito obrigada prefeita, secretários, agora agilizamos a preparação da loja e queremos logo no início do ano estar inaugurando mais uma loja e em breve estaremos ai para mais uma inauguração”, afirmou o diretor por meio de vídeo que foi compartilhado pela prefeitura.

Ainda segundo os representantes da Havan, a obra tem previsão de término até março de 2020. “Pessoal de Catanduva, estamos muito felizes que recebemos o alvará de construção”, disse Luciano Hang.

A empresa tem expectativa de abrir cerca de 150 vagas de empregos para moradores de Catanduva e região.

No site da Havan é possível já fazer o cadastro de currículo. Uma unidade da cidade é mencionada como “em breve inaugura”. No site o interessado seleciona a filial, inclui nome, documentos, email, data de nascimento, CEP, telefone e descreve o interesse ao fazer o cadastro.

Karla Konda

Editora Chefe