Guarda Civil Também Fará Fiscalização de Combate a Dengue

A Guarda Civil Municipal também estará inserida na fiscalização de combate a dengue. A informação é da prefeitura de Catanduva.

Com patrulhamento nas ruas, a GCM vai direcionar equipes de plantão para verificarem imóveis que apresentem condições propícias à proliferação de larvas do Aedes aegypti.

Durante as rondas, os guardas deverão averiguar as demandas e destinar atenção a imóveis abandonados ou inabitados. “As equipes atuam por toda a cidade e vão usar isso em favor da saúde pública. Com agilidade, utilizaremos a rotina de trabalho, onde estiverem os guardas, para observar locais propícios à proliferação de larvas”, ressalta o comandante da GCM, Luiz Carlos Larocca.

Com o reforço da GCM, as ações de combate à dengue passam a ser contínuas, já que o efetivo permanece de prontidão inclusive aos domingos, feriados e à noite, fora do horário de expediente das equipes de saúde.

Os históricos dos casos atendidos serão registrados em boletim de ocorrência e os relatórios de verificação encaminhados às equipes da Secretaria Municipal de Saúde para providências. Dentre elas, a vistoria e eliminação de possíveis criadouros, além de notificações e autuações previstas em lei.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone 153, que funciona 24 horas.

Karla Konda

Editora Chefe