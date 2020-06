Governo Tenta Deixar Pagamentos de Adicionais Para Próximo Prefeito

O governo municipal tenta na Justiça conseguir protelar pagamentos de adicionais sobre vantagens de servidores públicos para o dia 31 de dezembro, deixando a dívida, portanto, para a próxima administração.

No pedido estão inclusos valores a serem pagos a servidores que conseguiram, por meio de ação coletiva movida no ano 2002, reverem adicionais sobre vantagens depois de restruturação de cargos e salários promovida no governo de Carlos Eduardo de Oliveira Santos. Esses adicionais teriam deixado de serem pagos entre os anos de 1997 a 2004.

Distribuída para a 1ª Vara Civel de Catanduva, o juiz José Roberto Lopes Fernandes, determinou prazo de cinco dias para manifestação do sindicato (Portanto, dos servidores) e também do Ministério Público. O despacho foi datado de 1º de junho.

“Há poucos dias, o Simcat (Sindicato dos Municipiários de Catanduva) informou que a Justiça havia começado a liberar as guias para que a prefeitura pague 1.122 funcionários municipais que trabalhavam na década de 1990. Após 18 anos na Justiça foi uma grande vitória dos funcionários municipais, o direito a essa diferença no salário. Porém, o governo municipal a fim de protelar o pagamento por mais tempo, solicitou judicialmente que o prazo seja suspenso até 31 de dezembro. Ou seja, a prefeita Marta quer que o pagamento dos valores que são direito desses 1.122 funcionários ou seus herdeiros, visto que muitos já faleceram, fique somente para o ano que vem. Não bastasse esses 20 anos de luta na Justiça para ter esse direito reconhecido , o governo ainda quer mais tempo”, afirmou o Simcat por meio de nota.

Ainda segundo o sindicato, “Através de seus advogados se posicionará contra essa tentativa da prefeita de atrasar por mais tempo o pagamento desses valores. E mais: por conta da queda de arrecadação provocada pela pandemia alguns municípios cortaram cargos de confiança, reduziram secretarias e ate suspenderam salários de políticos. Em Catanduva, nada disso foi feito. O Simcat não acredita ser justo que somente servidores municipais, aqueles que de fato trabalham pela cidade, sejam prejudicados”, disse.

No processo, a prefeitura argumenta que os efeitos do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia da Covid-19 tem lhe custado a implementação de medidas voltadas ao atendimento prioritário da população na área de saúde com o aumento notório dessa demanda. “Além disso, o estancamento das atividades econômicas em razão das medidas de isolamento social impostas na tentativa de diminuir a disseminação do contágio pelo coronavírus contribuiu sobremaneira para a diminuição das receitas”, consta no despacho.

Alegou ainda que o pagamento total dos ofícios requisitórios no presente feito atinge valor aproximado de R$ 4,5 milhões, quantia essa que se retirada dos cofres públicos no decorrer deste ano pode inviabilizar o cumprimento das demais obrigações da municipalidade.

Entenda

De acordo com o presidente do Simcat, Roberto José de Souza, em 1996, o então prefeito Carlos Eduardo de Oliveira Santos promoveu uma restruturação em cargos e salários dos funcionários públicos. A lei entrou em vigor no ano seguinte, mas, segundo o Simcat, os valores de adicionais sobre as vantagens só começaram a ser pagos em 2005, sem a correção dos anos anteriores.

1100 servidores tem o direito de receber esse valor que deixou de ser repassado naquela época. “É uma ação coletiva movida pelo Simcat, mas com valores individuais. Quase todas entram na Requisição de Pequeno Valor (RPV). 15 servidores atingiram mais do que o previsto para a RPV”, informou o sindicalista.

O processo, portanto, está em fase de liquidação de sentença. “Encaminhamos as requisições dos servidores, o juiz recebe, encaminha para o cartório, que notifica a prefeitura, que por sua vez, tem prazo de 60 dias para fazer o depósito no Fórum”, disse Souza.

Ainda segundo ele, 100 servidores já estão com os prazos sendo contados para o recebimento.

Karla Konda

Editor Chefe