Governo Federal Sanciona Lei que Obriga Serviço de Psicologia em Escolas

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou lei que obriga as redes públicas de educação manterem o serviço de psicologia e social para atender alunos. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 2019, com o número 13.935/2019. Em Catanduva, lei semelhante foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, por ter sido apresentada por vereador.

Segundo a lei federal, os psicólogos também atuarão na mediação das relações sociais das escolas com os alunos, professores, pais de alunos e a comunidade. Os sistemas públicos de educação básica terão de se adequar à nova lei até 12 de dezembro de 2020.

De acordo com especialistas em educação, o apoio de profissionais especializados em análises comportamentais e do cenário que envolve determinadas situações nas escolas deverá gerar uma ação mais assertiva tanto dos pedagogos como dos gestores de educação. Os especialistas também indicam que esses profissionais não farão uma análise individual de cada aluno, mas um trabalho de visão ampla sobre a causa e o efeito, em relação ao que gerou determinado problema ou dificuldade de aprendizado das crianças.

Para a psicóloga Milene Carolina Attili Silva Dias Ribeiro, a nova lei trará mais oportunidades profissionais. “Trata-se de um projeto importante e a lei tornará acessível para toda a população esses serviços utilizados hoje em algumas instituições de ensino no Brasil”, afirma.

Milene acredita que a médio prazo o trabalho daqueles que se dedicam à educação nas escolas vai melhorar muito. “Os psicólogos e assistentes sociais terão a oportunidade de mediar os problemas junto à equipe multidisciplinar, articulando e gerenciando conflitos para desenvolver habilidades socioemocionais dos alunos. Esses profissionais serão agentes transformadores e acolhedores para as devidas situações”, ressalta.

Levantamento do Ministério da Educação (MEC) aponta que o curso de psicologia esteve entre os dez mais procurados no vestibular de 2018, com um total de 63.310 inscrições. Atualmente, o Brasil possui cerca de 360 mil psicólogos, segundo o Conselho Federal de Psicologia. Já os assistentes sociais registrados nos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) somam perto de 190 mil profissionais.

Onofre Baraldi, autor de projeto com o tema em Catanduva comentou a nova lei e a inconstitucionalidade de sua proposta. “Estabelece a presença de Profissionais de Psicologia nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental”, foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por se tratar de uma prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo. Ocorre que, o senhor prefeito, nunca manifestou nenhum tipo de interesse em implantar esse serviço em nossa cidade. Contudo, recentemente, o Congresso Nacional, aprovou o Projeto de Lei que ““Torna obrigatória a prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social aos alunos das escolas públicas de educação básica”. O Projeto prevê que esses profissionais, deverão atender os estudantes dos ensinos fundamental e médio, buscando a melhoria do processo de aprendizagem e das relações entre alunos, professores e a comunidade escolar. Catanduva possui excelentes profissionais de Psicologia, capacitados para lidar com questões relacionadas aos conflitos existentes no ambiente escolar”, disse.

Karla Konda

Editora Chefe