Governo Federal Prorroga Cessão de Uso de Prédio da Rua São Paulo

O Governo Federal, por meio da Superintendência de Patrimônio da União, prorrogou a cessão de uso gratuito do imóvel da rua São Paulo utilizado pela Prefeitura de Catanduva. Trata-se de uma área de 12.400 metros quadrados, que atualmente mantém instalados diversos setores da administração, como setor de compras, Guarda Civil Municipal, Cozinha Piloto, dentre outros.

O extrato de dispensa de licitação foi publicado ontem no Diário Oficial da União. “EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo: 10880.043491/91-06 Objeto: Cessão de Uso Gratuito, de imóvel da União ao Município de Catanduva, localizado na Rua São Paulo, nº 888, Catanduva, Estado de São Paulo, com área total de 12.400,65 m², conforme matrículas números 24.857 e 24.858, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, matriculados sob nº 24.857 e 24.858, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de 8.910m². Cedente: União. Cessionário: Município de Catanduva. Fundamento Legal: Art. 17, § 2º, I, da Lei 8.666/93”. A declaração de Dispensa de Licitação foi assinada por Denis Fabrisio de Oliveira Selymes, Superintendente do Patrimônio da União, Substituto em São Paulo e Ratificada por Fernando Anton Basus Bispo, Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.

No local – Rua São Paulo, 888, funcionam projetos como o Costurando Arte, os almoxarifados da Saúde e Geral, o arquivo municipal, coordenação de vigias, coordenação da frota escolar, setor de compras, cozinha piloto, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal.

O documento não apresenta prazo para tempo de uso do prédio, que já é ocupado pela Prefeitura há mais de 16 anos.

Karla Konda

Editora Chefe