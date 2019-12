Governo Federal Entrega Nova Frota de Veículos Para Samu

O Governo Federal entregou nova frota de veículos utilizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Catanduva e cidades atendidas. Os veículos tipo furgão da marca Mercedes Benz, custam em média R$ 172 mil cada um. O extrato de doação dos veículos foi publicado no Diário Oficial da União, do último dia 13 de dezembro.

As viaturas foram recebidas na última quarta-feira, conforme informou a prefeitura. Três delas são de suporte básico, que serão de uso exclusivo para ocorrências em Catanduva, e uma de suporte avançado, com estrutura de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – destinada à demanda local e a atendimentos regionais.

As chaves das novas viaturas foram entregues ao secretário municipal de Saúde, Ronaldo Gonçalves Junior. Ele representou o prefeito Afonso Macchione Neto em solenidade realizada em Sorocaba. O ato oficial teve a presença do Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo. “Essa nova estrutura representa mais segurança e prestação de serviço qualificado à população. Sem contar que as ambulâncias novas diminuem os custos com manutenção”, ressalta Ronaldo.

Representantes do Consirc (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva), que administra o Samu Regional, dentre eles o prefeito de Elisiário e presidente do órgão, Rubens Francisco, acompanharam a cerimônia.

A entrega das viaturas foi bastante comemorada na cidade e era uma reivindicação antiga de políticos e cidadãos de Catanduva. O empresário João Cesar Moraes afirmou que fez a solicitação de novas viaturas para a deputada federal Carla Zambelli. “Através de um pedido do Dr. Cola da Fundação Padre Albino, eu João Cesar iniciei uma conversa e posterior solicitação a Deputada Carla, e pela nossa surpresa após 3 meses, o Ministério da Saúde comunicou a Prefeitura que Catanduva irá receber as ambulâncias”, disse. No ano passado, o então deputado Sinval Malheiros também fez a solicitação.

A legislação prevê a troca de ambulâncias a cada cinco anos de utilização. O Samu Regional registra média de 1.200 atendimentos por mês, com serviços prestados 24 horas, a 19 municípios. Em setembro do ano passado, o Ministério da Saúde sinalizava pela liberação dos veículos. Naquela época, a informação repassada ao Consirc era de que metade da frota fosse renovada.

Para conseguir novos veículos, o Ministério da Saúde considera a idade da frota e a data da habilitação do SAMU e período mínimo de uso de 03 anos ou 300 mil quilômetros rodados.

Na época, o Consirc informava que o último veículo adquirido para o SAMU foi em 2012. Ao todo, até o ano passado eram 7 viaturas, quatro delas em operação e três ficam como reserva técnica. O veículo mais antigo é de 2006.

O Samu conta com três viaturas de suporte básico e uma de suporte avançado, além da central de regulação para atender os 19 municípios. Os custos pelo funcionamento e operação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) são divididos entre as cidades da região que mais utilizam o serviço. Em 2017, o custo para manutenção das atividades do SAMU girava em torno de R$ 500 mil por mês. Quase 90% deste montante é para o pagamento dos profissionais de saúde e não sobraria recursos para manutenção dos veículos.

Karla Konda

Editora Chefe