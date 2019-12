Governo do Estado Libera R$500 Mil Para Manutenção do Emílio Carlos

O Hospital Emílio Carlos recebeu nesta semana a liberação de R$ 500 mil do Governo do Estado, referente a sinalização de emenda impositiva da deputada estadual Beth Sahão. A informação de que a liberação foi realizada partiu da Fundação Padre Albino.

De acordo com a assessoria de imprensa da Fundação, o valor será destinado ao fortalecimento e continuidade nos serviços de saúde desempenhados pelo hospital aos usuários do SUS na aquisição de material de consumo, como materiais laboratoriais, de higiene e limpeza e descartáveis, além de prestação de serviços por terceiros para manutenções hidráulicas, elétricas, prediais, equipamentos e móveis em geral.

O recurso promoverá o fortalecimento e a qualidade da assistência, garantindo também a acessibilidade, integralidade e resolubilidade, uma vez que o HEC é referência no atendimento de média complexidade para mais de 307 mil habitantes da região de saúde de Catanduva.

“A verba minimizará as dificuldades com custeio de materiais e medicamentos de consumo e prestação de serviços, garantindo aos pacientes os insumos necessários para seu tratamento com instalações seguras, através de manutenções periódicas prediais e manutenção do parque tecnológico”, disse o administrador do hospital, Benedito Carlos Rodrigues.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, agradecendo a deputada pela emenda, disse que Beth Sahão sempre tem direcionado verbas para os hospitais e que continuará contando com a sua colaboração.

Karla Konda

Editora Chefe