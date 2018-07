Governo do Estado Libera R$ 250 Mil Para Construção de Galerias no Flamingo

O Governo do Estado liberou R$ 250 mil para a construção de galerias de águas pluviais em Catanduva. O convênio foi assinado na quinta-feira, dia 28, e o dinheiro deve ser investido em obras no Parque Flamingo.

Catanduva foi uma das 61 cidades e entidades que receberão R$ 50 milhões para a execução de 103 projetos “para melhoria de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, macrodrenagem, combate a enchentes, além da recuperação e preservação de mananciais e bacias hidrográficas”, informou a Secretaria de Comunicação do Governo Paulista.

O dinheiro virá do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e será somado a contrapartida do Município.

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços, as obras serão realizadas nas ruas Ipiranga e Cristais com total de 280,51 metros de extensão. O valor total da intervenção está estimado em R$ 279.881,36. A secretaria explicou que as galerias das ruas não estariam comportanto o volume de água.

“As galerias existentes não comportam a demanda daquelas ruas do bairro. Em dias de chuva, galerias existentes não comportam a demanda e invadem casas da esquina da Aurora do Norte com Ipiranga. A galeria resolverá o problema de drenagem na Rua Ipiranga, entre as ruas Aurora do Norte e Cristais. Secretaria de Obras está dando andamento à licitação”, explicou a pasta.

Asfalto

Também na quinta-feira foi formalizado o convênio de R$ 3.513 milhões para recapeamento asfáltico. O dinheiro já tinha sido anunciado em abril. Pela estimativa do prefeito Afonso Macchione Neto (PSB), o dinheiro deve ser suficiente para recuperar aproximadamente 120 quarteirões. Macchione admite, entretanto, que a cidade precisaria investir cerca de R$ 21 milhões para recuperar trechos mais danificados.

Nathália Silva

Da Reportagem Local