Governo do Estado Deve Abrir Licitação Para Nova Creche em 30 Dias

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, deve abrir licitação para a creche do Nova Catanduva II em até 30 dias. A informação foi repassada pelo coordenador de infraestrutura e serviços escolares, Julinho Ramos, no último sábado, durante visita do governador Márcio França.

“O decreto foi alterado para permitir que o Estado possa licitar as obras. Sabemos da dificuldade que é abrir o processo licitatório pelos municípios e, com a medida, facilita muito o processo. A prefeitura fiscaliza a obra que é realizada”, disse Ramos em entrevista. A prefeitura de Catanduva comemorou a possibilidade da licitação ser aberta neste período. “A Prefeitura de Catanduva celebra mais essa conquista, que é a abertura da licitação para construção da creche no Nova Catanduva II. O prefeito Afonso Macchione Neto empenhou-se na busca por esse benefício para atender aquela região da cidade e conseguiu sensibilizar representantes do Governo do Estado, uma vez que as unidades de ensino localizadas naquela região não mais comportam a demanda”, afirmou por meio da assessoria.

“Ficamos imensamente felizes com a notícia. A construção de uma creche naquela região é fundamental para o acolhimento das nossas crianças”, ressaltou o prefeito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, na licitação que será gerenciada pelo Governo do Estado, a Prefeitura assumiu a responsabilidade pela sondagem do solo, prevista para o dia 30 deste mês

Além dessa obra, duas outras estão em andamento no Parque Glória V e no Alto da Boa Vista, além das escolas recém-inauguradas no Jardim Belém e no Agudo Romão 2.

O convênio para construção de uma creche no bairro foi assinado pelo prefeito Afonso Macchione Neto no dia 03 de abril. De acordo com o prefeito na época, o convênio para a construção do prédio tem orçamento de R$ 2,5 milhões. Soma-se a esse montante, o valor de R$ 250 mil que deve ser destinado a compra de mobiliário. “Aquela região estará ganhando uma nova creche escola que é uma grande necessidade”, completou Macchione.

A construção da creche vinha sendo negociada entre Prefeitura e FDE desde o ano passado. Em passagem por Catanduva, o secretário da Educação João Cury, afirmou que estaria na negociação uma parceria para transporte dos alunos da rede estadual pela Prefeitura e, em contrapartida, o Estado liberaria a nova creche.

Karla Konda

Editora Chefe