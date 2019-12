Governo do Estado Adita Programa Cidade Legal em Catanduva

O Governo do Estado aditou por mais um ano o convênio firmado com a prefeitura de Catanduva para o Programa de Regularização de Núcleos Habitacionais de Interesse Social, o Cidade Legal. Este é o 11º aditamento do convenio e inclui prorrogação de prazo e alteração de plano de trabalho.

Nesta etapa, consiste em orientação e apoio técnico às ações municipais de regularização de parcelamento de solo e de núcleos habitacionais.

O termo de aditamento do convênio foi publicado ontem no Diário oficial do Estado.

Em outubro deste ano, a Secretaria de Estado da Habitação liberou novas ordens de serviço do Programa Cidade Legal para regularização fundiária em 33 cidades da região de São José do Rio Preto, em benefício de 4.328 mil famílias. Foram 40 em Catanduva, de acordo com a pasta. Na cidade, os imóveis estão localizados no “Zé Povão I”.

“Nós estamos dedicando muitos esforços no programa de regularização fundiária Cidade Legal para poder garantir às famílias o documento de posse de suas casas”, disse o secretário Flavio Amary durante o anúncio das ordens de serviço no evento. Segundo ele, o Cidade Legal é um dos mais importantes programas da Pasta, e é necessário entender que o combate ao déficit não é feito só por meio da construção de moradias. A legitimação dos núcleos consolidados há anos, porém antes irregulares, contribui muito para promover e ampliar o atendimento da Secretaria. “O Cidade Legal é um instrumento fundamental do atendimento habitacional à população de baixa renda”, sustentou.

O programa apoia tecnicamente todo o processo legal e burocrático para emissão dos títulos de propriedade, por meio de consultoria da equipe técnica especializada da Secretaria. As ações previstas pelas novas ordens de serviço incluem: levantamentos topográficos, projetos urbanísticos de regularização, cadastro social dos ocupantes, estudos técnico-ambientais, diagnósticos fundiários, minutas de leis, estudos fundiários, planos de regularização, entre outras ações que foram necessárias para a finalização e efetivação das regularizações fundiárias para esses municípios.

Karla Konda

Editora Chefe