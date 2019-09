Governador Vem a Catanduva Para Inauguração, Entrega de Honraria e Divulgação de Obras

O Governador de São Paulo João Doria Junior estará hoje em Catanduva, a partir das 13 horas, cumprindo agenda de inauguração da radioterapia do Hospital do Câncer de Catanduva, receberá o Título de Cidadão Catanduvense, aprovado pela Câmara Municipal e fará divulgação de obras na cidade.

Em entrevista exclusiva a VOX FM, na manhã de ontem, o Chefe do Executivo estadual falou sobre a importância da radioterapia para a região e sobre a mobilização feita pela Fundação Padre Albino para a finalização do trabalho. “A iniciativa é muito boa, porque ela mobiliza o setor privado, sociedade civil. As diferentes esferas do poder público, ações mobilizadores sempre são mais validadoras, sai do campo do pedinte que não constrói uma aliança para transformar, Catanduva está de parabéns”.

O governador falou ainda sobre ações do governo estadual para a cidade. “Catanduva faz parte de quatro polos de desenvolvimento econômico. É a primeira vez que um governo do estado desenvolve polos, isso é moderno, acontece na Alemanha, no Canadá, Estados Unidos. Isso coloca Catanduva em quatro corredores de investimentos internacionais. São relações que nós temos feito fora do Brasil para captar investimentos no exterior. Isso vai proporcionar, a médio prazo, geração de novos negócios, empregos e prosperidade”.

Falou também sobre as creches. “Temos em Catanduva a construção de três creches, que serão entregues no primeiro semestre do ano que vem. Entregamos nas últimas duas semanas quatro novas viaturas da Polícia Militar”, disse.

Sobre possíveis anúncios para a cidade, o governador não quis adiantar os assuntos. Mas deixou uma pista. “Os demais pontos, vamos apresentar as respostas neste sábado. Com atenção especial para a rodovia que liga Pindorama a Catanduva. Ela tem uma importância capital, no escoamento de produção, de turismo e obviamente precisa garantir segurança”.

Entrega do Título de

Cidadão Catanduvense

O governador ainda receberá dos vereadores de Catanduva, o Título de Cidadão Catanduvense. A entrega da honraria está prevista para ser realizada logo após a inauguração do serviço de rapdioterapia, no próprio hospital.

O Título de Cidadão Catanduvense foi proposto pelo atual presidente da Câmara, Luis Carlos Pereira da Conceição e, aprovado por unanimidade.

“É com grande satisfação que convido a toda população para participar desta justa homenagem. Será uma honra entregar este título ao nosso Governador João Dória, que tanto tem ajudado nosso município, através do Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Conto com a presença de todos os cidadãos catanduvenses”.

Em Pindorama

Em Pindorama, o Chefe do Executivo estadual participa da inauguração do Centro de Convivência do Idoso e realiza a celebração de convênios com 18 municípios. Fará ainda a assinatura do Fundo de Interesse Difusos (FID) para Novais, Taiuva, Colômbia e Dumont e assinatura de autorizo para infraestrutura em Pindorama, com a presença da Secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes; o Secretário da Saúde, José Henrique Germann; e o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Karla Konda

Editora Chefe