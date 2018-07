Governador Márcio França Estará em Catanduva Neste Sábado

A visita do governador Márcio França a Catanduva foi confirmada pela Prefeitura. Ele estará na cidade neste sábado. Um convite foi enviado para a imprensa informando sobre a passagem do Chefe do Executivo estadual por Catanduva.

Conforme informações da assessoria de comunicação da Prefeitura, França fará uma vistoria técnica à escola municipal José Lahud Cury, entregue no início deste ano.

Durante a semana, a possibilidade de vinda do governador já era comentada na cidade. França, que é pré-candidato ao governo do Estado, não pode participar de eventos como inaugurações, dentre outras realizações oficiais. Também não pode discursar em eventos públicos. A visita técnica é permitida pelo cargo que exerce.

O governador será recepcionado pelo prefeito Afonso Macchione Neto e membros da Secretaria Municipal de Educação e está marcado para as 18 horas. Esta é a terceira vez que França vem a Catanduva nos últimos anos.

A creche do Jardim Belém deveria ter sido entregue em fevereiro de 2016. No entanto, teve a obra finalizada no início deste ano. A escola infantil foi construída com recursos de convênio com o Fundo de Desenvolvimento da Educação (FDE) do Governo do Estado de São Paulo. A capacidade é a de atender 130 crianças. O investimento foi de mais de R$ 1,3 milhão. Outras duas unidades que contam com recursos do FDE também estão em fase de construção, elas ficam localizadas nos bairros Glória V e Alto da Boa Vista.

Karla Konda

Editora Chefe