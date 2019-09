Governador Anuncia R$ 2 Mi Para HCC e Terceira Faixa da Rodovia Alfredo Jorge

Projeto sobre novo Fórum também foi comentado pelo governador

Karla Konda

Editora Chefe

O governador João Doria anunciou ontem, durante inauguração do serviço de radioterapia do Hospital do Câncer de Catanduva, a liberação de mais R$ 2 milhões para a manutenção do serviço e a possível realização de obras de terceira faixa na rodovia Alfredo Jorge, que liga Catanduva a Pindorama.

Sem muitos detalhes sobre o início dos trabalhos, o governador afirmou que a obra deve beneficiar a todos que utilizam essa rota, diminuindo o número de acidentes no local.

Dória citou ainda a etapa de elaboração de um projeto para a construção do novo Fórum, próximo ao prédio do IML, que será realizado em Bauru, também sem data específica para ser terminado.

Em discurso, o chefe do executivo estadual falou sobre os pilares do atual governo, a preocupação com segurança pública e reforçou a importância da união para que o serviço de radioterapia fosse implantado no município.

O novo serviço foi implantado no Hospital Emílio Carlos – unidade 100% SUS e referência para Catanduva e região, e contou com investimento estadual de R$ 7,2 milhões que possibilitou a construção da casamata, que abriga o equipamento de radioterapia (acelerador linear), bem como a compra de equipamentos de apoio e mobiliário. “Toda direção do hospital vem empreendendo esse esforço há dez anos para que pudéssemos, hoje, dar por concluída as obras, a compra de equipamentos, a contratação das equipes e o funcionamento, além, claro, da garantia do custeio para que esta unidade radiológica de combate ao câncer possa operar de forma correta, permanente, 24 horas por dia, sete dias por semana”, declarou o Governador.

“É um trabalho conjunto, de todos, inclusive do governador. O meu salário do mês de abril, no dia 07 de maio, eu doei integralmente para o Hospital do Câncer de Catanduva, tenho feito isso com todos os meus salários, fiz isso como prefeito e agora tenho feito com o governador. Trabalho de graça para aquilo que me entusiasma”, disse ele.

O governador elencou ainda que o Estado irá ceder um prédio localizado no KM7 para ampliação do trabalho feito pelo projeto Corujas do Bem, que atende crianças com Transtorno do Espectro Autista.

Em Pindorama

Mais cedo, o Governador e a Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, inauguraram o 14º Centro de Convivência do Idoso (CCI) da gestão, em Pindorama. Trata-se do CCI “Manoela Cano Sabatini”, que integra o Programa SP Amigo do Idoso etem capacidade para atender cerca de 200 idosos independentes a partir dos 60 anos. A obra teve um custo de R$ 409.896,21, sendo R$ 250 mil do Governo do Estado. Os R$ 159.896,21 restante foi a contrapartida da Prefeitura de Pindorama. O equipamento conta com 200 metros quadrados de área construída e possui um salão de convivência, três sanitários (feminino, masculino e de acessibilidade), cozinha, despensa, área de serviço e escritório e começa a funcionar nesta segunda-feira (16), com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Convênios

Em Pindorama, o Governador também firmou convênios da Secretaria de Desenvolvimento Regional com 19 municípios da região e outros quatro do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difuso), da Secretaria da Justiça e Cidadania. Os recursos são destinados à execução de obras de infraestrutura, aquisição de bens, reformas de espaços públicos, entre outras. Os Secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi e da Justiça e da Cidadania, Paulo Dimas, acompanharam o Governador. Os municípios de Álvares Florence, Aspásia, Pedranópolis, Turmalina, Adolfo, Nhandeara, Paulo de Faria, Poloni, Nova Canaã Paulista, Cosmorama, Planalto, Itajobi, Parisi, Ariranha, Orindiúva, Catiguá, Elisiário, União Paulista e Pindorama receberão recursos da Secretaria de Desenvolvimento Regional que serão investidos em obras de infraestrutura urbana, reforma de centro comunitário e de múltiplo uso, construção de área de lazer, compra de caminhão compactador de lixo, de pá carregadeira entre outras finalidades. Já os municípios de Colômbia, Dumont, Novais e Taiúva serão contemplados por convênios do FID. Entre eles estão a construção da orla turística municipal de Colômbia, recuperação, dragagem e fechamento da estação de tratamento de esgoto de Dumont, recuperação de áreas degradadas de erosões e construção de dissipadores em Novais e revitalização da região do Parque dos Lagos em Taiúna.