Gleison Begalli Quer Readequação Das Medidas Restritivas em Catanduva no Esporte

Com o avanço para fase de transição que o Governo do Estado de São Paulo colocou todo o estado, Catanduva já tem o comercio e cultos religiosos funcionando, a partir da semana que vem outros serviços como abertura de academias voltam às atividades. Então o vereador e presidente da Câmara, Gleison Begalli (PDT) apresentou requerimento ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB), solicitando readequações ao Plano São Paulo em Catanduva.

Na propositura, Begalli cita o Decreto Municipal de Votuporanga (nº 13.235, de 9 de abril de 2021), onde a Prefeitura editou o mesmo, dispondo sobre medidas restritivas, readequando o município.

“Neste novo decreto, a prefeitura de Votuporanga, além da regulamentação do pleno funcionamento dos serviços essenciais, permitiu ainda a reabertura de diversas atividades, tais como academias e atividades esportivas”, explica Begalli.

Gleison solicita, ao Executivo, informações sobre a possibilidade de Catanduva adotar medidas similares às que foram tomadas em Votuporanga.

“A iniciativa do Chefe do Executivo de Votuporanga foi totalmente ao encontro das necessidades de toda a coletividade, tão só permitindo uma sobrevida da economia local, já desgastada com os reflexos das medidas restritivas emergenciais”, finaliza Begalli.

Ariane Pio

Da Reportagem Local