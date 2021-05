Gestão Pública Pode Participar de Concurso do TCESP Sobre Boas Práticas na Pandemia

Foi lançado ontem (17), pelo O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio do Observatório do Futuro o ‘Prêmio TCESP-ODS’, concurso de boas práticas desenvolvidas para o enfrentamento da COVID-19 no âmbito da gestão pública.

Servidores das administrações direta e indireta; municipal ou estadual; e ainda integrantes de instituições públicas ou privadas de ensino, pesquisa e extensão podem se cadastrar.

Podem participar da disputa somente projetos que sejam também relacionados a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o crescimento econômico com inclusão social e proteção ao meio ambiente.

“Queremos estimular iniciativas que incorporem a Agenda 2030 da ONU e ainda facilitar o intercâmbio de boas ideias. Só unindo esforços poderemos superar esse vírus que já vitimou tantos brasileiros”, declarou a Coordenadora do Observatório, Manuela Prado Leitão.

As práticas serão avaliadas segundo critérios, como obtenção dos resultados almejados e alcançados; aderência aos ODS; criatividade; economia; replicabilidade; impacto social; caráter inovador e participação popular.

Os finalistas (autores ou responsáveis pelas iniciativas) serão anunciados em novembro e homenageados com placas de menção honrosa.

As inscrições, eletrônicas e gratuitas e poderão ser feitas no hotsite do concurso https://www.tce.sp.gov.br/premioods, onde também serão divulgados o Regulamento e outras informações pertinentes ao concurso.

Ariane Pio

Da Reportagem Local