GCM Recebe Fardamento, Viaturas e Equipamentos Novos

A Guarda Civil Municipal de Catanduva (CGM) recebeu na manhã de ontem, novo fardamento, três veículos e equipamentos novos.

A entrega foi realizada pelo prefeito Afonso Macchione Neto. Ao todo foram investidos cerca de R$ 500 mil, de acordo com informações da Prefeitura.

Metade dos recursos utilizados foi obtida por meio de emenda do deputado Federal Sinval Malheiros. Dos R$ 250 mil destinados para a compra de fardas, botas, coturnos, radiocomunicação e armamento, R$ 20 mil serão devolvidos ao Governo Federal – já que o valor da aquisição (Por meio de licitação) foi menor que o encaminhado.

“Encaramos a questão da segurança com muita seriedade. Potencializamos os recursos de trabalho, na certeza de que a corporação nos dá, em contrapartida, qualidade de seus serviços prestados à comunidade. A cidade precisa de todos nós”, destaca o prefeito.

A cerimônia ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 9, e contou com a participação do comandante da GCM, Luiz Carlos Larocca, e do chefe de instrução do Tiro de Guerra de Catanduva, sargento Fábio Grimaldi.

Dentre as melhorias, a GCM passa a contar com uma rede de rádios digitalizada. A modernização do sistema reflete diretamente na comunicação entre os agentes para agilizar o despacho de ocorrências, nas ações preventivas e de repressão.

“Nossa demanda foi atendida e o avanço é visível. Hoje contamos com uma GCM melhor estruturada para atuar frente às adversidades do dia a dia. Ter agente competente é fundamental, mas havia carência de investimentos, que está sendo sanada ao longo desta administração”, frisou o comandante Luiz Carlos Larocca.

Entre os equipamentos, a GCM passa a contar com novo fardamento, 15 pistolas calibre 38, rádios digitais, coldre tático, porta carregador, porta tonfa, porta algema, capacete tático, cinturão, cotoveleira e caneleira anti-tumulto e cassetete de borracha.

Karla Konda

Editora Chefe