Gaúcho Questiona Previsão de Retirada de Lodo da Estação de Tratamento de Esgoto

O vereador Antonio Altamir Ferreira, o Gaúcho, elaborou requerimento endereçado a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva questionando prazo para que a autarquia municipal realize a retirada de lodo da Estação de Tratamento de Esgoto. O mesmo tema foi tratado pelo parlamentar durante sessão ordinária desta terça-feira.

No documento, aprovado por unanimidade pelos vereadores, Gaúcho afirma que esse material estaria supostamente poluindo o Rio São Domingos.

“Solicito ao setor competente da Saec informar se já tem data agendada para a retirada do lodo na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), já que a mesma possui várias denúncias de que estaria, suspostamente, poluindo o rio São Domingos”.

O parlamentar ainda solicita o envio de cópia do requerimento ao Ministério Público de Meio Ambiente. “Para devidas providências e investigações que achar necessárias”.

Karla Konda

Editora Chefe