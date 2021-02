Gastos do Gabinete do Prefeito Com Viagens a São Paulo Somam R$ 3,3 Mil

Gastos da prefeitura de Catanduva com viagens exclusivamente para órgãos do Governo Estadual somam R$ 3.387,00 em janeiro e início de fevereiro deste ano. As despesas são referentes a seis viagens, incluindo a da comitiva da Educação ocorrida ontem. Os valores podem ser acessados no Portal Transparência do Município. As viagens, em sua maioria, realizada pelo prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa ao Palácio dos Bandeirantes. Os empenhos, a prestação de contas, constam em nome do motorista do Executivo que leva a comitiva. Foram seis viagens a São Paulo, duas as despesas ainda constam como de R$ 800 (valor empenhado). Em outra, R$ 423,61, na terceira R$ 399,09 e R$ 342,76 (Valores já pagos), conforme as planilhas apresentadas no portal.

Em 2020, apenas uma viagem teve o valor pago pelo gabinete do Chefe do Executivo. Em fevereiro do ano passado, quando o prefeito ainda era Afonso Macchione Neto. A despesa foi de R$ 500.

Dentre os empenhos e pagamentos de despesas estão incluídas as últimas viagens, ontem e anteontem, por exemplo –“despesa antecipada com viagem a São Paulo no dia 10/02/2021 para participar de audiência na Secretaria de Educação do Estado com o sr. Sergio diretor de Transporte do Estado, com a secretária municipal de trânsito e o gerenciador de habitação, com posterior prestação de contas”.

“despesa antecipada com viagem para São Paulo no dia 09/02/2021 para audiência do prefeito no Palácio dos Bandeirantes com o secretário de desenvolvimento regional do estado, com posterior prestação de contas”.

“despesa antecipada com viagem a São Paulo no dia 02/02/2021 para visita do prefeito na secretaria de habitação do estado e na sede do banco Desenvolve-sp, participar de audiência com representantes do governo do estado em busca de investimentos e recursos para Catanduva, com posterior prestação de contas”.

“despesa antecipada com viagem a São Paulo no dia 28/01/2021 para visita do prefeito na Fundação para Desenvolvimento da Educação em audiência com a diretoria de obras e corpo técnico junto com o representante da FDE, acompanhantes: secretário do planejamento e gerenciador habitacional, para posterior prestação de contas”.

“Despesa antecipada com viagem para São Paulo no dia 21/01/2021, para visita do prefeito e o secretário da Semdert ao Palacio dos Bandeirantes participar de audiência com o secretário de desenvolvimento estadual sr. Marco Vinholi e com a secretária de desenvolvimento econômico do estado sra. Patricia Ellen, para posterior prestação de contas”.

Outros setores

Dentre as despesas com viagem a maior quantia está relacionada a diárias para o transporte de pacientes para outros municípios. Há ainda um adiantamento de empenho para a viagem do instrutor do Tiro de Guerra para o 1º Estágio de Instrutores de Tiro de Guerra de 2021, na capital no valor de R$ 2,2 mil. A viagem será do dia 22 de fevereiro ao dia 26.

Karla Konda

Editora Chefe