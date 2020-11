Futuro Prefeito Confirma Dr. Fernando Sá No Comando Do Setor Jurídico

Na manhã de ontem (26), o prefeito eleito de Catanduva, Padre Osvaldo Oliveira Rosa, passou horas na Secretaria de Negócios Jurídicos, sendo recebido pela Dra. Christiane Perri Valentim e demais procuradores do município. Ao seu lado estava o vice-eleito Cláudio Romagnolli e o Dr. Fernando Martins de Sá, que foi confirmado como futuro secretário do setor jurídico. “Tivemos uma reunião acolhedora e esclarecedora. Obtivemos respostas para todos os questionamentos. Prosseguimos muito animados com o processo de transição do governo”, afirmou Padre Osvaldo.

CONHEÇA O NOVO SECRETÁRIO – O advogado Fernando Sá é formado pela UNIMEP de Piracicaba, sendo pós-graduado em Direito Tributário ´Tem especialização em Finanças pela FAECA e com MBA Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Também é técnico em contabilidade; foi fiscal de tributos em Catanduva e já comandou o setor jurídico na Prefeitura e na Câmara de Itajobi.

Na manhã da ultima quarta-feira (25), uma reunião na Secretaria de Finanças aconteceu com eleito prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo Oliveira Rosa, e seguiu acompanhado pelo vice Cláudio Romagnolli, pelo advogado Fernando Sá e pelo professor e administrador Wellington Vanalli. A comitiva de transição foi muito bem recepcionada pela secretária atual da pasta, Solange Regina Variani Fonseca.

Na reunião foi apresentada a situação econômica do município de forma transparente. A intenção é terminar o ano com tudo pago, porém com orçamento extremamente limitado para 2021, sobrando pouco para investir na cidade. “Vamos buscar investimentos públicos externos do setor estadual e federal e também parcerias com a iniciativa privada, seja nacional ou internacional”, disse Pe. Osvaldo. “Estamos esperançosos, pois a previsão é que paguem o salário dos servidores de dezembro e também o 13º. As outras pendências serão negociadas em breve”, informou o prefeito eleito, que será empossado no dia 1º de janeiro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local