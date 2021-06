Funfarme, HB e Estado Realizam Reunião Para Traçar Plano Regional Contra Avanço da Covid

Na manhã do feriado de Corpus Christi (03), por solicitação do diretor-executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, e da diretora administrativa do Hospital de Base de Rio Preto (HB), Dra. Amália Tieco, o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, realizou reunião virtual com as duas lideranças do complexo hospitalar, secretários e gestores do Estado e deputados. Dra. Amália e Dr. Jorge propuseram que o Estado, a Funfarme/HB e o Departamento Regional de Saúde (DRS XV) elaborem plano estratégico para adotar ações nos municípios da região visando envolver prefeitos, demais autoridades públicas e a população para aprimorarem ainda mais as medidas de prevenção e combate ao coronavírus.

Catanduva fica dentro da DRS XV, Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto, lembrando que Catanduva também vive um surto da pandemia com leitos lotados nos hospitais e cada vez mais sobe o número de casos confirmados de covid-19.

“Sendo o maior complexo de saúde a região, que atende os 102 municípios, a Funfarme pode contribuir ainda mais para que implementemos medidas para evitar que a pandemia avance ainda mais”, afirmou Dr. Jorge Fares.

“Vamos apresentar propostas de ações com as quais o Hospital de Base e as outras unidades do nosso complexo possam contribuir e participar e, juntos com o Governo do Estado e o DRS XV, prepararmos um plano que mobilize os municípios da nossa região”, disse Dra. Amália. Quando traçadas as medidas pelo Estado, DRS XV e Funfarme/Hospital de Base, envolvendo inclusive as Prefeituras, serão adotadas em todas as cidades, inclusive Catanduva e sua região.

Ariane Pio

Da Reportagem Local