Funcionários da Educação Tem Até o dia 27 Para Abrir Nova Conta

Funcionários da Secretaria Municipal de Educação tem até o dia 27 de julho prazo para a abertura de conta bancária no Banco Itaú. A mudança ocorre depois de licitação realizada pela prefeitura para centralizar o pagamento dos salários dos servidores. Neste primeiro agendamento somente os trabalhadores da educação estão sendo atendidos desde o dia 17. Para o procedimento é necessário levar os documentos pessoais até a Estação Cultura, das 9h às 17 horas. Uma equipe foi designada para atender os profissionais. Os servidores de outros setores da administração serão chamados em datas posteriores, conforme informa a prefeitura.

Com a oferta mínima de R$ 3,8 milhões, lance mínimo previsto, o Banco Itaú venceu a licitação da modalidade pregão presencial e centralizará o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais de Catanduva pelos próximos 60 meses. O extrato da homologação de contrato foi publicado no Imprensa Oficial do Município no dia 21de maio.

O edital prevê que a vencedora da licitação terá exclusividade na “centralização e processamento de créditos provenientes de 100% (Cem por cento) da folha de pagamento gerada pelo Município, lançados em contas do funcionalismo público na instituição financeira contratada, abrangendo servidores ativos, inativos e estagiários, ou seja, qualquer pessoa que mantenha vínculo de remuneração com o Município, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos”.

Segundo o edital, até 15 dias antes da data de pagamento aos servidores, a Prefeitura deverá encaminhar ao novo banco os arquivos de cadastros dos funcionários para que a agência providencie as contas e cartões magnéticos. O arquivo com as informações para pagamento, tais como conta do Município para débito, número de servidores, valores e assinatura autorizativa deverá ser entregue ao banco com dois dias de antecedência da data de pagamento.

No edital, o Governo informou que a maioria dos servidores, 1.593, recebe de R$ 701,00 a R$ 3.000,00. Na sequência vem os que recebem de R$ 3.000,01 até R$ 7.000,00 que somam 646 pessoas. 55 servidores recebem até R$ 700,00 e apenas 35 acima de R$ 7.000,01. Desta forma, o valor bruto da folha de pagamentos seria de R$ 8.013.348,55 e o valor líquido de R$ 5.645.341,92.

“Na totalidade, há 2.329 servidores ativos/inativos com conta corrente, e, para consignados, somente os servidores efetivos e estáveis do quadro funcional da Prefeitura, que totalizam 2.189 servidores”, informava o edital.

Karla Konda

Editora Chefe