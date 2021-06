FRENTE ANTI-RODRIGO: Pinato tenta cacifar oposição na região

O atual vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), nunca escondeu de ninguém que almeja ser governador, cargo exercido temporariamente durante ausências do titular João Doria, que já sinalizou que vai disputar a presidência da República em 2022. Para tentar frear o projeto tucano, rivais políticos estão trabalhando freneticamente nos bastidores.

Na região, o foco é impedir que Garcia comande o Palácio dos Bandeirantes e para isso a oposição escalou o deputado federal Fausto Pinato (PP) para tentar formar uma frente anti-Rodrigo.

Aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, o pepista passou a criticar o governo federal com o agravamento da pandemia e o aumento do número de brasileiros mortos. Agora Pinato busca atrair nomes de expressão para cacifar as candidaturas de Geraldo Alckmin (PSDB), jogado para escanteio com a entrada de Garcia no partido, e Márcio França (PSB).

França já foi vice de Alckmin e, em 2018, governou o Estado de São Paulo por oito meses. A dobradinha pode ser reeditada para o ano que vem, tendo o pessebista ou o tucano na cabeça de chapa. Há também a possibilidade de Alckmin deixar a legenda, caso não consiga ganhar musculatura eleitoral.

Pinato tem a difícil missão de conseguir atrair políticos de peso para disputarem vagas na Assembleia Legislativa e Câmara Federal, mas aparenta estar disposto a levar o desafio adiante.

Já Rodrigo Garcia, com o apoio da máquina e de sua vasta experiência, tentará passar como um trator sobre as pretensões dos adversários. Na queda de braço, Doria busca conquistar espaço e visibilidade nacionais tendo as vacinas contra a Covid como seu principal trunfo eleitoral.

Entre os municípios cobiçados pelos grupos antagônicos estão Santa Fé do Sul, Jales, Votuporanga, Fernandópolis e Rio Preto. A disputa por redutos e caciques políticos deve se acirrar até as convenções partidárias.

Enquanto os oposicionistas trabalham para consolidar as articulações contra os tucanos, o bloco governista, tendo o secretário estadual de Desenvolvimento, Marco Vinholi, presidente estadual do PSDB, como articulador, evita, pelo menos por enquanto, polemizar.

Ainda que a colisão não tenha ocorrido, está mais do que evidente que o ‘racha’ se aproxima, pois aliados de Garcia e Doria descartam a possibilidade de desistência das duas pré-candidaturas.

O mote do atual governador paulista é ser terceira via, ou seja, alternativa à polarização Lula/Bolsonaro. Já seu vice quer coroar a carreira política, até então vitoriosa, com um cargo inédito no currículo.

As cartas estão na mesa e só o tempo dirá quem vai vencer. A única certeza é que no tabuleiro eleitoral não há lugar para amadores.