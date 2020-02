Feriado de Aniversário Pode Ser Alterado Para o Dia 13 Neste Ano

Alterar do dia 14 para o dia 13 de abril o feriado de aniversário de Catanduva.

Essa é a proposta do projeto de lei elaborado pelo prefeito Afonso Macchione Neto e que deve ser votado pela Câmara em primeira discussão na próxima semana.

A medida, se aprovada, vale apenas para 2020.

De acordo com o projeto, na exposição de motivos, o prefeito fala que o pedido foi feito pela Secretaria Municipal de Educação para “melhor acomodar o calendário escolar”.

Segundo Macchione, abril serão três feriados – dia 10, 14 e 21 – além do ponto facultativo do dia 20. E logo em seguida, o feriado do dia 1º de Maio.

“Assim, a antecipação proposta, além de preservar a tradição de festejos para o aniversário da cidade, possibilita melhor arranjo do calendário das escolas que terão apenas 18 dias úteis em abril”.

O projeto está na pauta da sessão ordinária do Legislativo e será votada exclusivamente na quarta-feira, por conta do feriado de Carnaval no dia 25.

Karla Konda

Editora Chefe