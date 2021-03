Fase Emergencial: Governo Estadual Proíbe Atividades Religiosas e Fecha Comércio

O Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (11) a adoção de uma fase emergencial de enfrentamento à pandemia.

A partir da próxima segunda-feira (15), medidas mais duras de restrição entram em vigor e se estendem até o dia 30 para frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus e conter a sobrecarga em hospitais de todo o estado.

“Vou honrar o cargo que ocupo, mesmo que isso custe minha popularidade. Vocês me elegeram para cuidar de vocês, não para cuidar de mim. Nossos hospitais estão chegando no limite máximo de ocupação. Temos de adotar medidas mais duras de distanciamento social”, destacou João Doria.

A nova regra suspende a liberação para realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas, além de todos os eventos esportivos, como jogos de futebol e também, proíbe atendimento presencial em lojas de material de construção. O toque de recolher permanece das 5h às 20h.

Para atividades administrativas não essenciais é obrigatório o teletrabalho. Além disso, foi proibida a retirada presencial de mercadorias em lojas ou restaurantes. Apenas serviços de delivery poderão operar. Não haverá nenhuma restrição ao funcionamento de supermercados.

Nas escolas o governo recomendou que a prioridade seja para o ensino remoto, mas permitiu que a rede particular opere com 35% da capacidade. Já na rede pública, as unidades ficarão abertas apenas para merenda de alunos carentes e distribuição de materiais mediante agendamento prévio. Os recessos de abril e outubro serão antecipados para o período entre 15 e 28 de março.

A Secretaria da Educação também vai indicar que a medida seja adotada nas escolas municipais e particulares.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local