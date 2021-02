Faculdades Ligadas à Saúde Podem Retomar Aulas Presenciais com 100% dos Alunos

Faculdades ligadas à área da saúde podem retomar aulas presenciais com 100% dos alunos matriculados e em qualquer fase do Plano São Paulo. Ontem o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa alterou decreto municipal 7.930 que tratava em um dos seus artigos sobre o tema. No documento anterior, datado de 1º de fevereiro, as instituições de ensino superior para os cursos da área de saúde poderiam retornar em qualquer fase do plano, porém, não citava quais cursos ou a capacidade estabelecida.

No novo decreto, que passou a vigorar a partir de sua publicação, portanto, ontem, podem voltar às aulas estudantes dos cursos: medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e biomedicina.

Os demais artigos do decreto foram mantidos. As unidades escolares de educação básica de Catanduva, das redes estadual, municipal e das instituições privada nas fases vermelha ou laranja, com a presença limitada até 35% do número de alunos matriculados; na fase amarela, com a presença limitada a 70%, na fase verde, admitida a presença de até 100% do número de alunos matriculados. Os estudantes pertencentes ao grupo de risco para o COVID-19 que apresentem atestado médico poderão participar das atividades escolares exclusivamente por meios remotos, enquanto perdurar a medida de quarentena. Os demais cursos do Ensino Superior poderão funcionar na fase amarela com até 35% das matrículas, e na fase verde, com até 70% . Nas etapas vermelha e laranja, as instituições de ensino não estão autorizadas a funcionar presencialmente.

Karla Konda

Editora Chefe