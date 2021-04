Executivo Sanciona Lei Que Cria o Dossiê Mulher Catanduvense

Foi sancionada com a publicação do Diário Oficial desta sexta-feira (16) a Lei de nº 6.135, que cria o Dossiê Mulher Catanduvense em Catanduva Para criação do Dossiê, de autoria da vereadora Taise Braz (PT), serão analisados e tabulados todos os dados em que conter qualquer forma de violência que vitime a mulher, sendo ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial.

Os dados a serem analisados serão extraídos junto às secretarias, empresas públicas, Organização da Sociedade Civil e fundações ligadas, ao menos, à Guarda Municipal, Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Saúde, Delegacia da Mulher e Policia Civil.

A Lei especifica que deverá ser considerada a identidade de gênero autodeclarada, independentemente do que constar em documento ou registro público, abrangendo assim mulheres transgênero e transexuais. A criação do Dossiê Mulher Catanduvense, no âmbito de Catanduva, viabilizará periodicamente as estatísticas de violência contra as mulheres no município. Os dados coletados deverão ser centralizados e estarão disponíveis para acesso de qualquer interessado através de publicação no Diário Oficial de Catanduva.

“É impossível o poder público formular políticas públicas eficientes sem ter diagnóstico correto da realidade que as mulheres enfrentam. Ter um Dossiê Mulher não é apenas dar visibilidade, mas dar viabilidade para a superação dessa realidade devastadora”, explica a parlamentar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local