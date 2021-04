Executivo Sanciona Lei Possibilitando Convênio Entre Prefeitura e Classe Para Transporte

O prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB), sancionou a Lei 6130/2021 do presidente da Câmara dos Vereadores, Gleison Begalli (PDT). A publicação de reconhecimento oficial da propositura parlamentar foi a público na edição 1.788, de 30 de Março de 2021, da Imprensa Oficial de Catanduva.

Desta forma o município fica autorizado a celebrar convênios com sindicatos, associações e entidades representativas de classe para auxiliar na prestação de serviços de atendimento ao público, relacionados ao trânsito e transportes públicos em Catanduva de maneira que exista plena eficiência na prestação do serviço oferecido pelo município.

Gleison Begalli destaca que os serviços de atendimento ao público serão limitados a receber, intermediar, interceder e desburocratizar os atendimentos presenciais já realizados regularmente pela Prefeitura Municipal e respectiva Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos dando celeridade e plena eficiência na prestação do serviço de atendimento ao público.

São compreendidos como serviço de atendimento ao público relacionados ao trânsito e transportes urbanos o recebimento de requerimentos e protocolos relacionados a certidões de trânsito, cartões do transporte público e similares, credenciais de estacionamento de vaga especial para idoso (cartão do idoso), credenciais de estacionamento de vaga para deficientes e demais solicitações relacionadas ao trânsito, transporte público e vagas de estacionamento no âmbito municipal.

“Na posse dos requerimentos e protocolos, os responsáveis pelas entidades conveniadas encaminharão ao Executivo Municipal para que seja procedida a análise competente dos pedidos e o seu atendimento, se a solicitação proceder”, pontuou Begalli.

Pela Lei, após o trâmite do processo, com procedência ou não do respectivo pedido, formulado no requerimento e protocolo o Executivo remeterá à entidade conveniada o respectivo processo contendo informações e documentos solicitados para que esta dê a devida ciência ao interessado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local