Executivo Abre Crédito Adicional Para Obras na Câmara de Catanduva

Executivo municipal encaminhou projeto que abre crédito adicional no orçamento vigente para obras na Câmara de Catanduva. O crédito será de R$ 1.078.000,00 que será remanejado do próprio orçamento do legislativo.

Na exposição de motivos do projeto, assinado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, o objetivo é reforçar as rubricas orçamentarias presente no exercício financeiro, “retirando de onde há uma disponibilidade orçamentária maior e readequando seus valores àquelas que necessitam de reforço conforme valores alocados em suas respectivas rubricas”, consta.

O dinheiro terá destinação em obra que será realizada de um novo anexo. “ Nosso proposito é a construção de um novo anexo, onde receberá a correta acessibilidade, onde todos indistintamente poderão usufruir de tal benefício, além da dinâmica mobilidade de acesso dentro do Prédio da Câmara Municipal de Catanduva que essa obra permitirá. Outro propósito também de suma importância, será a construção da Biblioteca Legislativa de Catanduva, tão necessário para a história de nosso Município contendo Acervo de Documentos”.

A exposição que mais parece texto encaminhado do Legislativo, cita ainda o espaço supostamente precário do local em que hoje fica o arquivo do Legislativo. “cujo espaço hoje é precário, além do risco eminente do mesmo se localizar no sub-solo, sujeito portanto a enchentes. Ambos propósitos já constatado pelos representantes do Ministério Público”.

Ainda na exposição de motivos, cita que a adequação de dotação para locação de mão de obra, trata-se de fazer com que os serviços administrativos não sofram descontinuidade por falta de recursos orçamentários. “ Certos de que essa Edilidade saberá avaliar nossa colocação e o alcance do procedimento, e, desde já solicitamos que o trâmite da presente propositura seja em regime de urgência, conforme preceitua o art. 139, § 2’, inciso Ldo RJ” assim como a ocorrência de urna sessão extraordinária para a sua aprovação imediata, dada a exiguidade de tempo que temos no que tange a aplicação e as providências para a sua efetividade nos sistemas integrados de nossa contabilidade, antecipadamente agradecemos e, no aguardo da aprovação, subscrevemo-nos respeitosamente”, finaliza.

Da Reportagem Local