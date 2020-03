Exames Confirmam Coronavírus em Prefeita de Pindorama

A prefeita de Pindorama Maria Inês Bertino Miyada, 59 anos, testou positivo para o novo coronavírus. O exame que confirmou o covid-19 teve resultado divulgado nesta sexta-feira. A Chefe do Executivo da cidade vizinha a Catanduva permanece internada, em estado estável e em ala de isolamento.

A informação foi confirmada pelo Diretor Presidente da Unimed Catanduva, José Renato Pizarro.

Maria Inês foi internada há alguns dias com sintomas como febre e dificuldade para respirar. Segundo o representante da Unimed tomografia foi realizada e demonstrou situação característica para o coronavírus. Um exame de contraprova não é descartado.

A prefeita teria viajado recentemente a São Paulo em reuniões agendadas – antes do início de quarentena – no Palácio dos Bandeirantes. O diretor presidente da Unimed afirmou que mesmo com a confirmação do coronavírus, a população precisa se manter tranquila. O médico afirmou ainda que o Hospital São Domingos ampliou a estrutura para atender com segurança todos os pacientes com o Covid-19, seguindo diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde.

Karla Konda

Editora Chefe

