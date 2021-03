Ex-Vereador Protocola Denúncia Contra Parlamentares e Pede Cassação de Mandato

O ex-vereador Antonio Altamir Ferreira, o Gaúcho, protocolou na Câmara de Catanduva uma denúncia com pedido de apuração e possível cassação de mandato dos parlamentares Gleison Begalli, presidente, Cesar Patrick, vice presidente, Ivania Soldatti, 1ª secretária, Mauricio Ferreira, Alexandre de Jesus Martins, o Bellê, Ivan Bernardi e Nelson Tozo.

Na representação formulada, Gaúcho cita “indícios de suposta pratica irregular, que poderá ser enquadrada por improbidade administrativa, por supostamente ter ocorrido uma “barganha” para a eleição da Mesa Diretora da Câmara”.

O ex-vereador cita como possíveis motivos para investigação, entrevistas concedidas pelo presidente do Legislativo Gleison Begalli. “Conforme confessado pelo presidente do Legislativo, Gleison Begalli, os demais vereadores denunciados teriam condicionado seus votos a ele, então candidato à presidência, em troca de cargos na Câmara, ou seja, em troca da nomeação de assessores parlamentares para cada um dos vereadores que o teriam eleito, mesmo sabedores que a negociação por si só poderia ser interpretada como ilegal pelos pares. Da mesma forma poderia contrariar recomendação expressa do Ministério Público em virtude da nomeação desses cargos terem sido considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça”, consta na denúncia que contém 121 páginas.

O documento descreve ainda as possíveis entrevistas concedidas por Begalli. “nesse processo da escolha da nova gestão da nova presidência, o grupo pelo qual eu estive, nas conversas pelas quais nós passamos, eles colaram como um ponto importante para todos, o retorno dos assessores”.

“Foi uma decisão conjunta. Foi um ponto indiscutível para que esse resultado pudesse acontecer”.

Dentre os pedidos, o ex-vereador ainda ressalta os trâmites para a análise da representação protocolada. “Submetida ao Plenário, para deliberação sobre a criação da Comissão Processante, a ser aprovada ou não, pelo voto da maioria dos vereadores desimpedidos, sem submissão prévia da Comissão de ética e Decoro Parlamentar, ficando impedidos de participarem da votação os vereadores denunciados”.

Em contato com a nossa reportagem, o presidente do Legislativo, Gleison Begalli, afirmou que estaria em uma reunião no final do dia e que faria sua manifestação a respeito. Mas até o final da edição, não obtivemos resposta. O espaço segue aberto para a manifestação do Chefe do Legislativo.

Karla Konda

Editora Chefe