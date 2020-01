Ex-prefeito Vinholi Vira Réu em Ação de Improbidade Administrativa

O juiz José Roberto Lopes Fernandes, da 1ª Vara Cível de Catanduva, recebeu ação civil pública de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Geraldo Vinholi. A acusação do Ministério Público refere-se a um suposto assédio moral a um procurador da Prefeitura, quando foi designado para trabalhar na Funerária Municipal, em vez de permanecer no setor jurídico da administração.

O Ministério Público instaurou inquérito civil depois de receber a representação do próprio procurador municipal. “Aduz, em síntese, que teria recebido representação do referido servidor indicando que no dia 19 de novembro de 2014, ao retornar ao trabalho após gozo de férias regulamentares, foi notificado de sua cessão à Funerária Municipal, empresa pública com autonomia administrativa e financeira, que desde sua criação teve apenas dois processos judiciais. Alegou o referido funcionário que embora se encontrasse prestando serviços jurídicos à empresa municipal, recebia ordens da Diretora do Departamento Jurídico para continuar a exercer as atribuições típicas de seu cargo, todavia em local distinto. Entende que o deslocamento do servidor para o prédio da Funerária, sem qualquer atividade jurídica específica, configurou represália ao servidor, em razão de anteriores questionamentos e impugnações dele contra retenções tributárias e honorários advocatícios dos procuradores, dentre outros, contra a municipalidade, violando o princípio da impessoalidade, porquanto tal fato já teria ocorrido com outros procuradores”.

“Diante do quadro probatório provisório, procedendo-se a uma análise característica dessa fase processual, forçoso o recebimento da presente ação, pois não se pode deixar de reconhecer que a conduta narrada pelo parquet resvala para a ilegalidade.Com efeito, os elementos informativos trazidos com a petição inicial revelam, com certa dose de verossimilhança, que os fatos narrados pelo Ministério Público podem realmente ter se verificado, haja vista a representação oferecida pelo Procurador Municipal supostamente ofendido pelo ato praticado pelo requerido que foi quem assinou e determinou a transferência dos procuradores para local diverso, havendo inclusive relatos de outros procuradores nesse mesmo sentido, sendo necessária a instrução do feito a se constatar eventual desvio de finalidade. Conforme se extrai dos documentos que instruem os autos, conclui-se, numa averiguação superficial e provisória dos fatos da causa, a ocorrência de potencial ato lesivo do ato, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa. A pretensão da ação se mostra plausível, embasada em sólidos elementos probatórios. Em que pese a aparente relevância dos fundamentos invocados pelo réu, a alegada ausência de prejuízo e a inexistência de dolo ou má-fé não convencem e não são suficientes, nesta fase processual, para comprovar a inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação e ou mesmo da inadequação da via eleita. Os argumentos da defesa do réu, enfim, não se apresentam seguros a ponto de se impor ou afastar os relatos da inicial”, consta na decisão do juiz que complementa: “Ante o exposto, consoante a explanação acima, recebo a petição inicial contra Geraldo Antonio Vinholi, com fundamento no § 9o, do art. 17,da Lei 8.429/92, por entender que a ação se encontra instruída com documentos que contém indícios suficientes da existência dos atos caracterizadores de improbidade administrativa, sem prejuízo de, em qualquer fase do processo, extingui-lo, caso se reconheça inadequação da ação”.

Karla Konda

Editora Chefe