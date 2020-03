“Estou Assumindo Numa Fase Muito Difícil, Mas já Arregaçamos as Mangas”, Diz Marta

“EEstou assumindo numa fase muito difícil, mas já arregaçamos as mandas, estamos com o comitê de enfrentamento formado, tudo pronto para enfrentarmos”, disse Marta em entrevista para VOX FM, na manhã de ontem.

Ao ser questionada sobre as prioridades para esses próximos meses de mandato, a prefeita afirmou. “A prioridade agora é a saúde. Nas outras pastas estamos seguindo todos os requisitos, estamos atentos à educação, assistência social, cultura e afins para todas as providências necessárias. Mas o caminho agora é a união”.

A prefeita disse ainda que precisa da colaboração dos cidadãos. “Gostaria da ajuda da população para que siga todas as recomendações. Vamos unir forças, o município ajudando a população para que a gente possa vencer esse período difícil do nosso país e do mundo todo”, disse.

Marta afirmou ainda que pretende manter projetos encaminhados por Afonso Macchione Neto.

“Cheguei segunda, estamos mergulhados na saúde, mas a minha proposta é conversar novamente e rever esses projetos para dar continuidade”, disse Marta.

Marta assumiu a prefeitura, mais uma vez, com a saída de Macchione. O ex-prefeito teve a liminar que o mantinha no cargo derrubada por decisão do Tribunal de Justiça.

Macchione permaneceu de terça-feira a sexta ainda na prefeitura, mas decidiu sair no final de semana, sem mesmo ter sido intimado a respeito da decisão.

Karla Konda

Editora Chefe